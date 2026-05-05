Türkiye Diyanet Vakfı'nın hayata geçirdiği proje, evlilik hazırlığındaki gençlere yalnızca maddi destek sunmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda aile kurmanın önemine dikkat çekmeyi ve çiftlerin bu sürece daha bilinçli hazırlanmasını hedefliyor.

GENÇ ÇİFTLERE HEM EĞİTİM HEM MADDİ KATKI

Proje kapsamında sağlanacak toplam çeyiz desteği 500 bin TL olarak belirlendi.

DESTEK TUTARI NE KADAR?

Proje kapsamında ayrılan toplam destek tutarı dikkat çekiyor.

ÖNCELİK İHTİYAÇ SAHİBİ GENÇ ÇİFTLERDE

Uygulama kapsamında destekten yararlanacak gruplar belirlenirken sosyal hassasiyet ön planda tutuluyor.

Bu doğrultuda:

Yetim ve öksüz çiftlere öncelik veriliyor

Maddi imkânları sınırlı olan nişanlı gençler destek kapsamına alınıyor

Amaç, evlilik sürecinde en fazla desteğe ihtiyaç duyan kesimlere ulaşmak ve bu süreci daha sürdürülebilir hale getirmek.

EVLİLİK OKULU İLE BİLİNÇLİ BAŞLANGIÇ

Projenin dikkat çeken bir diğer ayağını ise eğitim süreci oluşturuyor. Maddi desteğin yanı sıra çiftlerin evlilik hayatına hazırlıklı başlaması için "Evlilik Okulu" seminerleri düzenleniyor.

Bu seminerlerde genç çiftlerin:

Evlilik sürecine daha bilinçli yaklaşması

Ortak yaşam kültürü kazanması

Aile yapısına dair farkındalık geliştirmesi hedefleniyor.