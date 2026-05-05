Diyanet 500 bin TL çeyiz yardımı sonuçları 2026: Başvuru sonuçları açıklandı mı?

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen 'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında 500 bin TL çeyiz yardımı sonuçları için bekleyiş sürüyor. 31 Mart'ta sona eren başvuruların ardından adayların gözü kulağı sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki TDV çeyiz yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 4-8 Mayıs tarihleri arasında ilan edilmesi beklenen İki İnsan Bir Hayat başvuru sonuçları, nikah şartı ve ödeme sürecine dair tüm detaylar...

  • Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında 31 Mart 2026'da sona eren çeyiz yardımı başvurularının sonuçları 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edilecek.
  • Başvurusu kabul edilen çiftler Mayıs 2026'da düzenlenecek çevrim içi Evlilik Okulu seminerlerine katılacak ve bu süreç zorunlu olacak.
  • Destekten yararlanacak çiftlerin 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında nikahlarını müftülükte kıydırması gerekiyor.
  • Proje kapsamında sağlanacak toplam çeyiz desteği 500 bin TL olarak belirlendi.
  • Yetim ve öksüz çiftler ile maddi imkânları sınırlı olan nişanlı gençlere öncelik veriliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın, evlilik hazırlığında maddi zorluk yaşayan çiftlere destek olmak amacıyla yürüttüğü "İki İnsan Bir Hayat" projesinde değerlendirme süreci sürüyor. 31 Mart 2026'da tamamlanan başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Başvuru yapan adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ederken vakıf tarafından sürece ilişkin takvim de netleşti.

Proje, evlilik hazırlığında olan gençlere önemli bir destek sunuyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Diyanet ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

SONUÇLAR HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında yapılan çeyiz yardımı başvurularının değerlendirilmesi devam ediyor.

Başvuru sonuçlarının 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, başvuru durumlarını kendi panelleri üzerinden takip edebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından sistem üzerinden bilgilendirme yapılacak.

Kabul edilen çiftler için süreç eğitimle başlıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başvurusu kabul edilen çiftler için süreç yalnızca sonuç açıklamasıyla sınırlı kalmayacak. Destek programı belirli aşamalar halinde ilerleyecek.

  • Kabul edilen çiftler, Mayıs 2026'da düzenlenecek çevrim içi Evlilik Okulu seminerlerine katılacak.
  • Seminer sürecinin tamamlanması zorunlu olacak.
  • Ardından resmi nikah süreci başlayacak.

ÇEYİZ YARDIMI HANGİ ŞARTLA VERİLECEK?

Projeden yararlanacak çiftlerin belirli bir tarih aralığında resmi nikahlarını gerçekleştirmesi gerekiyor.

Buna göre destekten faydalanmak isteyen çiftler:

  • 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında
  • Nikahlarını müftülükte kıydırmak şartını yerine getirecek

Bu şartları sağlayan çiftlere çeyiz yardımı ödemesi yapılacak.

Çeyiz desteği belirlenen kriterleri sağlayan çiftlere verilecek.

DESTEK TUTARI NE KADAR?

Proje kapsamında sağlanacak toplam çeyiz desteği 500 bin TL olarak belirlendi.

Destek, belirlenen kriterleri karşılayan ve süreci eksiksiz tamamlayan çiftlere verilecek.

GENÇ ÇİFTLERE HEM EĞİTİM HEM MADDİ KATKI

Türkiye Diyanet Vakfı'nın hayata geçirdiği proje, evlilik hazırlığındaki gençlere yalnızca maddi destek sunmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda aile kurmanın önemine dikkat çekmeyi ve çiftlerin bu sürece daha bilinçli hazırlanmasını hedefliyor.

Proje özellikle ekonomik nedenlerle evlilik sürecinde zorlanan gençlere destek olmayı merkeze alırken toplumsal farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor.

Proje kapsamında ayrılan toplam destek tutarı dikkat çekiyor.

ÖNCELİK İHTİYAÇ SAHİBİ GENÇ ÇİFTLERDE

Uygulama kapsamında destekten yararlanacak gruplar belirlenirken sosyal hassasiyet ön planda tutuluyor.

Bu doğrultuda:

  • Yetim ve öksüz çiftlere öncelik veriliyor
  • Maddi imkânları sınırlı olan nişanlı gençler destek kapsamına alınıyor

Amaç, evlilik sürecinde en fazla desteğe ihtiyaç duyan kesimlere ulaşmak ve bu süreci daha sürdürülebilir hale getirmek.

EVLİLİK OKULU İLE BİLİNÇLİ BAŞLANGIÇ

Projenin dikkat çeken bir diğer ayağını ise eğitim süreci oluşturuyor. Maddi desteğin yanı sıra çiftlerin evlilik hayatına hazırlıklı başlaması için "Evlilik Okulu" seminerleri düzenleniyor.

Bu seminerlerde genç çiftlerin:

  • Evlilik sürecine daha bilinçli yaklaşması
  • Ortak yaşam kültürü kazanması
  • Aile yapısına dair farkındalık geliştirmesi hedefleniyor.
