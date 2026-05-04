Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Nisan ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde gerçekleşti.

Nisan ayında en fazla fiyat düşüşü yüzde 11,14 ile yumurtalarda yaşandı.

Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 19,32, elektrik yüzde 16,9 oranında fiyat artışı gösterdi.

Motorin yüzde 12,05, tüpgaz yüzde 11,34 oranında zamlandı.

Birinci el motorlu taşıtlar yüzde 1,12, buz ve dondurma yüzde 1,29 oranında ucuzladı.

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 11,14 ile yumurtalar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerindeki fiyat artışını, yüzde 19,32 ile hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı ve yüzde 16,9 ile elektrik kategorileri izledi.

Doğal gaz faturası (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir) FİYATI EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER LİSTELENDİ



Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 16,79 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı, yüzde 15,46 ile kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar, yüzde 14,63 ile hurma, incir ve tropikal meyveler (taze), yüzde 12,25 ile yumrulu sebzeler yer aldı.