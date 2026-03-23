TPAO'dan Şanlıurfa'da petrol hamlesi | Ruhsat için başvuru süreci başladı... Kilis'te devasa sondaj | Siirt'te 2 yıl daha

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı bitirme vizyonu doğrultusunda atılan adımlara yenileri ekleniyor. TPAO, Şanlıurfa sınırları içinde keşfedilen petrollü arazi için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. Yerli üretim hedefini destekleyen bu hamleyle birlikte Kilis’teki mevcut sahaya 864 hektarlık ilave istenirken, Siirt’teki arama faaliyetlerinin süresi uzatılıyor.

Giriş Tarihi:
  • TPAO, Şanlıurfa'da keşfedilen petrollü arazi için M42-a2-1 paftasında işletme ruhsatı başvurusunda bulundu.
  • TPAO, Kilis'te sahip olduğu petrol işletme ruhsat sahasına 864 hektarlık alan ilavesi için müracaat etti.
  • Siirt'teki AR/TPO/K/L47-c3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi 4 Temmuz tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılıyor.
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kararlarıyla yerli petrol üretimi artırılıyor.
  • Şanlıurfa, Kilis ve Siirt'teki ruhsat başvuruları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırma serüveni, yurdun dört bir yanından gelen müjdeli haberlerle yepyeni boyuta taşınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kararlarıyla yerli petrol üretimi ivme kazanıyor. Şanlıurfa'da tespit edilen yeni rezerv alanının işletmeye açılması hedeflenirken, Kilis ve Siirt'teki arama sahaları genişletilerek milli enerji kapasitesi güçlendiriliyor.

TPAO, yurt içindeki petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine ivme kazandırıyor.

ŞANLIURFA'DAKİ KEŞİF İÇİN RUHSAT BAŞVURUSU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şanlıurfa'daki saha için petrol işletme ruhsatı alma başvurusunda bulundu. MAPEG tarafından hazırlanan ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO, Şanlıurfa sınırları içerisinde sahip olduğu AR/TPO/K/M42-a1,a2,a3 pafta numaralı sahada keşfedilen petrollü araziyle ilgili M42-a2-1 paftasında işletme ruhsatı talep etti.

KİLİS SAHASINDA KAPASİTE ARTIŞI

Yerli petrol üretimini artırma stratejisi kapsamında Kilis'teki faaliyetler genişletiliyor.

TPAO, Kilis'te sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3796 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsat sahasına 864 hektarlık alanın ilavesi için müracaat etti.

SİİRT'TE 2 YIL DAHA

Siirt sınırları içindeki AR/TPO/K/L47-c3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi ise uzatılıyor. Mücbir sebep kapsamında uzatılan sürenin sona ereceği 4 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, arama faaliyetlerinin iki yıl daha devam etmesi için resmi başvuru yapıldığı bildirildi.

