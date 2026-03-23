Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kararlarıyla yerli petrol üretimi ivme kazanıyor. Şanlıurfa'da tespit edilen yeni rezerv alanının işletmeye açılması hedeflenirken, Kilis ve Siirt'teki arama sahaları genişletilerek milli enerji kapasitesi güçlendiriliyor.

ŞANLIURFA'DAKİ KEŞİF İÇİN RUHSAT BAŞVURUSU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şanlıurfa'daki saha için petrol işletme ruhsatı alma başvurusunda bulundu. MAPEG tarafından hazırlanan ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO, Şanlıurfa sınırları içerisinde sahip olduğu AR/TPO/K/M42-a1,a2,a3 pafta numaralı sahada keşfedilen petrollü araziyle ilgili M42-a2-1 paftasında işletme ruhsatı talep etti.

KİLİS SAHASINDA KAPASİTE ARTIŞI

Yerli petrol üretimini artırma stratejisi kapsamında Kilis'teki faaliyetler genişletiliyor.

TPAO, Kilis'te sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3796 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsat sahasına 864 hektarlık alanın ilavesi için müracaat etti.

SİİRT'TE 2 YIL DAHA

Siirt sınırları içindeki AR/TPO/K/L47-c3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi ise uzatılıyor. Mücbir sebep kapsamında uzatılan sürenin sona ereceği 4 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, arama faaliyetlerinin iki yıl daha devam etmesi için resmi başvuru yapıldığı bildirildi.