29 ekonomistten enflasyon tahmini: Nisan ayı beklenti anketi sonuçlandı

29 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Buna göre ankete katılan ekonomistler nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını öngördü. Yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e yükselmesi tahmin ediliyor.

29 ekonomistten enflasyon tahmini: Nisan ayı beklenti anketi sonuçlandı
  • AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 29 ekonomist, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını öngördü.
  • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri için ekonomistlerin beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında değişti.
  • Ekonomistlerin beklentilerine göre martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e yükselmesi tahmin ediliyor.
  • Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 olarak belirlendi.
  • Tüketici Fiyat Endeksi mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti.

29 EKONOMİSTİN KATILIMIYLA SONUÇLANDI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ORTALAMASI 3,19 OLDU

Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON 31,11'E ÇIKACAK

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını pazartesi günü açıklayacak.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak23,734,214,84
Şubat24,162,872,96
Mart25,912,401,94
Nisan28,163,19



Turizmde 2026 yılına rekor başlangıç: İlk çeyrekte 9 milyar doları aşan gelir
SONRAKİ HABER

Savaşa rağmen turizmde dev büyüme

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler