Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 olarak belirlendi.

Ekonomistlerin beklentilerine göre martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e yükselmesi tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri için ekonomistlerin beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında değişti.

29 EKONOMİSTİN KATILIMIYLA SONUÇLANDI AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti.

ORTALAMASI 3,19 OLDU

Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON 31,11'E ÇIKACAK



Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını pazartesi günü açıklayacak.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 23,73 4,21 4,84 Şubat 24,16 2,87 2,96 Mart 25,91 2,40 1,94 Nisan 28,16 3,19





