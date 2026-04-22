Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm" verilerini açıkladı.
TÜİK'in resmi internet sitesinde yayımlana verilere göre, yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bir önceki yıla göre devasa bir artış göstererek yarım trilyon barajını aştı.
HARCAMALAR %32,4 ARTTI
2025 yılında yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcama, geçen yıla oranla %32,4 artış gösterdi.
Vatandaşların seyahatleri sırasında yaptığı toplam harcama miktarı tam olarak 555 milyar 68 milyon 767 bin TL olarak kayıtlara geçti.
VERİLER NE ANLATIYOR
Harcamalardaki bu ivmelenme, hem ulaşım ve konaklama maliyetlerindeki değişimi hem de seyahat sıklığındaki artışı işaret ediyor.
Toplam Harcama: 555,1 Milyar TL
Artış Oranı: %32,4 (Bir önceki yıla göre)
Sektörel Etki: Yeme-içme, ulaştırma ve konaklama kalemleri harcamaların aslan payını oluşturmaya devam ediyor.
SEYAHAT BAŞINA ORTALAMA 8.181 TL
Bu harcamaların %87,1'ini 483 milyar 696 milyon 988 bin TL ile kişisel harcamalar, %12,9'unu ise 71 milyar 371 milyon 779 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 8.181 TL oldu.
4. ÇEYREK SEYAHAT VERİLERİ
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,6 artarak 85 milyar 594 milyon 583 bin TL olarak gerçekleşti.
Bu harcamaların %92,5'ini 79 milyar 134 milyon 51 bin TL ile kişisel harcamalar, %7,5'ini ise 6 milyar 460 milyon 532 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.
Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 7.765 TL oldu.
HARCAMALARDA ASLAN PAY YEME İÇME
Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %30,3 ile yeme ve içme harcamaları, %23,1 ile ulaştırma harcamaları ve %18,7 ile konaklama harcamaları sahip oldu.
KONAKLAMA HARCAMALARINDA %48,2'LİK ARTIŞ
Bu harcama türlerinin geçen yıla göre değişim oranları incelendiğinde yeme ve içme harcamalarında %26,4, ulaştırma harcamalarında %25,6 ve konaklama harcamalarında ise %48,2'lik artış görüldü.
Bu çeyrekte, harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya %32,1 ile yeme ve içme harcamaları, %26,8 ile ulaştırma harcamaları ve %13,3 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %23,2, ulaştırma harcamalarında %25 ve konaklama harcamalarında ise %43,1'lik artış görüldü.
SILA-İ RAHİM'İ İHMAL ETMEDİK: AKRABA ZİYARETLERİ İÇİN YAPILAN SEYAHATLER ZİRVEDE
Yıllık olarak seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %34,4 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %3,5 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.
Seyahate çıkış amaçları çeyreklik olarak incelendiğinde ise %61,8 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada %26 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %4,9 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.
SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI
Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 313 milyon 72 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 81 milyon 86 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 47 milyon 236 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.
Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 44 milyon 285 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.
Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 856 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 6 milyon 185 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.