Seyahat harcamalarından en çok pay yeme içmede



Bu harcama türlerinin geçen yıla göre değişim oranları incelendiğinde yeme ve içme harcamalarında %26,4, ulaştırma harcamalarında %25,6 ve konaklama harcamalarında ise %48,2'lik artış görüldü.



Bu çeyrekte, harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya %32,1 ile yeme ve içme harcamaları, %26,8 ile ulaştırma harcamaları ve %13,3 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %23,2, ulaştırma harcamalarında %25 ve konaklama harcamalarında ise %43,1'lik artış görüldü.

Akraba ziyaretleri için yapılan seyahatler zirvede



Yıllık olarak seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %34,4 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %3,5 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.



Seyahate çıkış amaçları çeyreklik olarak incelendiğinde ise %61,8 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada %26 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %4,9 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.



SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI



Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 313 milyon 72 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 81 milyon 86 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 47 milyon 236 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.