Türkiye "gezelim görelim" dedi! TÜİK yarım trilyon lirayı aşan 2025 verilerini açıkladı: Aslan pay yeme içme ve 'Sıla-i rahim'de

Türkiye, 2024'e göre 2025'te "çok gezenti" oldu. Yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bir önceki yıla göre devasa bir artış göstererek 555 milyar 68 milyon 767 bin TL'ye dayandı. Harcamalardaki ivmelenme, ulaşım, konaklama ve yeme-içme sektörünü doğrudan etkiledi. Aslan pay boğaza gitti. Seyahat başına ortalama harcama ise 8.181 TL olarak kayıtlara geçti. Seyahate çıkanlar 'Sıla-i Rahim'i de ihmal etmedi. Akraba ziyareti amacıyla yapılan seyahatler tabloda başı çekti. Takvim.com.tr yarım trilyon lirayı aşan "Hanehalkı Yurtiçi Turizm" verilerini tablolarla derledi.

  • TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de yurt içi seyahat harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 555 milyar 68 milyon 767 bin TL'ye ulaştı.
  • Seyahat başına ortalama harcama 8 bin 181 TL olurken, toplam harcamaların yüzde 87,1'ini kişisel harcamalar, yüzde 12,9'unu paket tur harcamaları oluşturdu.
  • Harcama türleri arasında yüzde 30,3 ile yeme-içme ilk sırada yer alırken, ulaştırma yüzde 23,1 ve konaklama yüzde 18,7 pay aldı.
  • Konaklama harcamalarında yüzde 48,2'lik artış kaydedilirken, yeme-içme harcamaları yüzde 26,4, ulaştırma harcamaları yüzde 25,6 arttı.
  • Seyahate çıkanlar 313 milyon 72 bin geceleme ile en çok arkadaş veya akraba evinde kalırken, seyahat amaçları arasında yakınları ziyaret ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm" verilerini açıkladı.

TÜİK'in resmi internet sitesinde yayımlana verilere göre, yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bir önceki yıla göre devasa bir artış göstererek yarım trilyon barajını aştı.

HARCAMALAR %32,4 ARTTI

2025 yılında yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcama, geçen yıla oranla %32,4 artış gösterdi.

Yurtiçi seyahat harcamaları 555 milyar 68 milyon 767 bin TL oldu (Haberin görselleri AA ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)

Vatandaşların seyahatleri sırasında yaptığı toplam harcama miktarı tam olarak 555 milyar 68 milyon 767 bin TL olarak kayıtlara geçti.

VERİLER NE ANLATIYOR

Harcamalardaki bu ivmelenme, hem ulaşım ve konaklama maliyetlerindeki değişimi hem de seyahat sıklığındaki artışı işaret ediyor.

  • Toplam Harcama: 555,1 Milyar TL

  • Artış Oranı: %32,4 (Bir önceki yıla göre)

  • Sektörel Etki: Yeme-içme, ulaştırma ve konaklama kalemleri harcamaların aslan payını oluşturmaya devam ediyor.

Seyahat harcamaları tablosu

SEYAHAT BAŞINA ORTALAMA 8.181 TL

Bu harcamaların %87,1'ini 483 milyar 696 milyon 988 bin TL ile kişisel harcamalar, %12,9'unu ise 71 milyar 371 milyon 779 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 8.181 TL oldu.

Dördüncü çeyrekte 85 milyar 594 milyon 583 bin TL seyahat harcaması

4. ÇEYREK SEYAHAT VERİLERİ

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,6 artarak 85 milyar 594 milyon 583 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların %92,5'ini 79 milyar 134 milyon 51 bin TL ile kişisel harcamalar, %7,5'ini ise 6 milyar 460 milyon 532 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 7.765 TL oldu.


HARCAMALARDA ASLAN PAY YEME İÇME

Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %30,3 ile yeme ve içme harcamaları, %23,1 ile ulaştırma harcamaları ve %18,7 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

Seyahat harcamalarından en çok pay yeme içmede

KONAKLAMA HARCAMALARINDA %48,2'LİK ARTIŞ

Bu harcama türlerinin geçen yıla göre değişim oranları incelendiğinde yeme ve içme harcamalarında %26,4, ulaştırma harcamalarında %25,6 ve konaklama harcamalarında ise %48,2'lik artış görüldü.

Bu çeyrekte, harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya %32,1 ile yeme ve içme harcamaları, %26,8 ile ulaştırma harcamaları ve %13,3 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %23,2, ulaştırma harcamalarında %25 ve konaklama harcamalarında ise %43,1'lik artış görüldü.

Akraba ziyaretleri için yapılan seyahatler zirvede

SILA-İ RAHİM'İ İHMAL ETMEDİK: AKRABA ZİYARETLERİ İÇİN YAPILAN SEYAHATLER ZİRVEDE

Yıllık olarak seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %34,4 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %3,5 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahate çıkış amaçları çeyreklik olarak incelendiğinde ise %61,8 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada %26 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %4,9 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 313 milyon 72 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 81 milyon 86 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 47 milyon 236 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 44 milyon 285 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 856 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 6 milyon 185 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

