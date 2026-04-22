Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 33 olarak hesaplandı.

Mart ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeden yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Ankete katılan ekonomistlerden 1'i 100 baz puan, 14'ü ise 300 baz puan artırım beklentisi belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak.

Ortadoğu'da tansiyon düşmek bilmiyor. İran, ABD ve İsrail hattında tırmanan gerilim, küresel piyasaları adeta bir "barut fıçısına" çevirmiş durumda.

Petrol fiyatları bir inip bir fırlarken güvenli liman arayan sermaye altına sığınıyor ancak altın "savaş-ateşkes" gelişmeleri karşısında yönünü bulamıyor.

Bu tabloda piyaslar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararını çevirdi. Merkez bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE

TCMB'nin 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.