Piyasanın gözü Merkez Bankası'nın "faiz" kararında

Küresel piyasalar İran-İsrail hattındaki savaş gerilimiyle sarsılırken gözler faizin kararını açıklayacak olan Merkez Bankası’na çevrildi. Ekonomistlerin büyük çoğunluğue kritik toplantıdan "yüzde 37 ile sabit" kararı çıkmasını bekliyor.

  • TCMB Para Politikası Kurulu 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.
  • 37 ekonomistin katıldığı beklenti anketinde 22 ekonomist politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılacağını öngördü.
  • Ankete katılan ekonomistlerden 1'i 100 baz puan, 14'ü ise 300 baz puan artırım beklentisi belirtti.
  • Mart ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeden yüzde 37'de sabit tutulmuştu.
  • Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 33 olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak.

Ortadoğu'da tansiyon düşmek bilmiyor. İran, ABD ve İsrail hattında tırmanan gerilim, küresel piyasaları adeta bir "barut fıçısına" çevirmiş durumda.

Petrol fiyatları bir inip bir fırlarken güvenli liman arayan sermaye altına sığınıyor ancak altın "savaş-ateşkes" gelişmeleri karşısında yönünü bulamıyor.

Bu tabloda piyaslar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararını çevirdi. Merkez bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE
TCMB'nin 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 100 baz puan, 14'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

Mart ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

2026 YILI FAİZ KARARLARI

AyKarar TarihiAksiyonPolitika Faizi
Ocak22 Ocak 2026100 Baz Puan İndirim%37
Mart12 Mart 2026Sabit Tutuldu%37
Nisan22 Nisan 2026Bugün Açıklanacak-

2026 YILI GELECEK TOPLANTI TAKVİMİ
Yılın geri kalanında piyasaların takibinde olacak kritik tarihler:

  • 11 Haziran 2026
  • 23 Temmuz 2026
  • 10 Eylül 2026
  • 22 Ekim 2026
  • 10 Aralık 2026

PİYASALARIN DURUMU

Türkiye "gezelim görelim" dedi! TÜİK yarım trilyon lirayı aşan 2025 verilerini açıkladı: Aslan pay yeme içme ve 'Sıla-i rahim'de
