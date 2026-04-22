Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak.
Ortadoğu'da tansiyon düşmek bilmiyor. İran, ABD ve İsrail hattında tırmanan gerilim, küresel piyasaları adeta bir "barut fıçısına" çevirmiş durumda.
Petrol fiyatları bir inip bir fırlarken güvenli liman arayan sermaye altına sığınıyor ancak altın "savaş-ateşkes" gelişmeleri karşısında yönünü bulamıyor.
Bu tabloda piyaslar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararını çevirdi. Merkez bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.
BEKLENTİLER NE YÖNDE
TCMB'nin 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 100 baz puan, 14'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.
Mart ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.
2026 YILI FAİZ KARARLARI
|Ay
|Karar Tarihi
|Aksiyon
|Politika Faizi
|Ocak
|22 Ocak 2026
|100 Baz Puan İndirim
|%37
|Mart
|12 Mart 2026
|Sabit Tutuldu
|%37
|Nisan
|22 Nisan 2026
|Bugün Açıklanacak
|-
2026 YILI GELECEK TOPLANTI TAKVİMİ
Yılın geri kalanında piyasaların takibinde olacak kritik tarihler:
PİYASALARIN DURUMU