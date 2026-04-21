Türkiye'de bireylerin yaptırdığı özel sağlık, hayat ve ferdi kaza sigortaları için ödenen primler belirli şartlarda gelir vergisi matrahından düşülebiliyor.

Özel sağlık ve ferdi kaza sigortalarında ödenen primlerin tamamı gelir vergisi matrahında indirim kapsamına girebilirken, hayat sigortalarında birikimli poliçelerde primlerin yüzde 50'si, vefat ve maluliyet gibi risk poliçelerinde ise tamamı indirilebiliyor.



Türkiye'de bireysel olarak yaptırılan özel sağlık, hayat ve ferdi kaza sigortası primleri, poliçe türüne göre değişen oranlarda gelir vergisi matrahından düşülerek sigortalıya vergi avantajı sağlıyor.



YÜZDE 15'LİK AVANTAJ



Ücretliler için indirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve yıllık bazda asgari ücret tutarını aşamıyor. Beyanname verenlerde de prim tutarı yıllık gelirin yüzde 15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşamıyor.

Ayrıca, bu iki sınırdan düşük olan esas alınıyor.







5 BİN YERİNE 3 BİN 500 TL



Hayat sigortasında gelir vergisi indirimi hesaplanırken, aylık brüt ücreti 60 bin lira olan ve yüzde 30 gelir vergisi diliminde bulunan bir kişinin, kendisi için yaptırdığı poliçe kapsamında aylık 5 bin lira prim ödediği varsayıldığında, bu tutar mevzuattaki yasal sınır olan 9 bin liranın (aylık brüt ücretin yüzde 15'i) altında kalıyor. Bu durumda 5 bin liralık primin tamamı gelir vergisi matrahından indirilebiliyor. Kişi ilgili ayda bin 500 lira (5 bin liranın yüzde 30'u) daha az vergi ödüyor, böylelikle sigorta yaptıran kişinin net prim maliyeti 3 bin 500 liraya gerilemiş oluyor.

Aynı gelir ve vergi dilimine sahip bir kişinin, aynı tutarda primi bu kez birikimli hayat sigortası kapsamında ödediği durumda ise indirime esas tutar primin tamamı değil, yüzde 50'si olan 2 bin 500 lira oluyor. Bu tutar da 9 bin liralık yasal sınırın altında kaldığı için tamamı indirime konu olabiliyor. Bu senaryoda aylık vergi avantajı (vergi dilimi nedeniyle) 750 lira olurken, poliçenin net maliyeti 4 bin 250 liraya düşüyor. Vergi indirimi kişinin kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları adına yapılan poliçelerde uygulanıyor.

Maaş bordrosu üzerinden ücretli çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve ticari kazanç sahipleri indirimden faydalanabiliyor. Kişinin gelir vergisine tabi kazancının bulunması gerekiyor.







15.4 MİLYONA HAYAT POLİÇESİ



Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, Türkiye'de hayat sigortacılığı 15.4 milyon sigortalıya sağladığı yaklaşık 7 trilyon lira vefat, 3 trilyon lira maluliyet ve 229 milyar lira istem dışı işsizlik teminatı ile toplumsal ve ekonomik hayatın sürdürülebilirliğinin en büyük güvencelerinden biri olarak öne çıkıyor. 15.4 milyon sigortalının yüzde 53'üne denk gelen 8 milyondan fazla kişinin sadece kredi bağlantılı hayat sigortası ürünü olduğu görülüyor.







İŞVERENE BAŞVURUN



İşyeriyle net maaş üzerinden anlaşan kişilerin bu tür sigortalarda gelir vergisinden düşebilmesi için işverenleri ile görüşmesi gerekiyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı payları bu kapsama girmezken, söz konusu paylar halihazırda devlet katkısı sistemiyle ayrı olarak destekleniyor.

