Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularını başlattı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, program kapsamında girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını duyurdu. Başvurular 8 Mayıs'a kadar devam edecek.
Başvurular başladı: Son tarih 8 Mayıs
Bakan Kacır'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ikinci dönem çağrısı resmen açıldı. Girişimciler, belirlenen tarihe kadar başvurularını tamamlayabilecek.
Program, yenilikçi iş fikirlerini büyütmeyi hedefleyen girişimcilere finansal destek sunmayı sürdürüyor.
5,6 milyar liralık destek kararı alındı
Programın geçmiş dönem verileri dikkat çekici boyutta. 2024 yılında hayata geçirilen destek kapsamında:
Bu veriler, programın girişimcilik ekosistemine sağladığı katkıyı ortaya koyuyor.
Desteklenecek sektörler açıklandı
İkinci dönem çağrısı kapsamında destek verilecek alanlar netleşti. Program, özellikle teknoloji ve katma değer odaklı sektörlere yöneliyor:
Bu alanlarda faaliyet gösteren girişimciler öncelikli olarak değerlendirilecek.
Amaç: Yenilikçi fikirleri büyütmek
Bakan Kacır, programın temel hedefinin yenilikçi girişimleri desteklemek olduğunu vurguladı. Yeni çağrıyla birlikte, yüksek potansiyele sahip projelerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.
Program, özellikle teknoloji odaklı girişimlerin ölçeklenmesini hızlandırmayı hedefliyor.
Başvuru adresi
Detaylı bilgiye ve başvuru sürecine, KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Öne çıkan not: Başvuruların değerlendirme sürecinde proje niteliği, yenilikçi yön ve ekonomik katkı potansiyeli belirleyici olacak.