Girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek: 2. dönem başvuruları başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı'nın 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını duyurdu. 2 milyon TL üst limitli destekten yararlanmak isteyen girişimciler için son gün 8 Mayıs. İşte başvuru şartları ve desteklenen sektörlerin tam listesi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularını başlattı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, program kapsamında girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını duyurdu. Başvurular 8 Mayıs'a kadar devam edecek.

Girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek için başvurular başladı. (Haberde yer alan fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Başvurular başladı: Son tarih 8 Mayıs

Bakan Kacır'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ikinci dönem çağrısı resmen açıldı. Girişimciler, belirlenen tarihe kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Program, yenilikçi iş fikirlerini büyütmeyi hedefleyen girişimcilere finansal destek sunmayı sürdürüyor.

Programın ikinci dönem süreci 8 Mayıs’a kadar devam edecek.

5,6 milyar liralık destek kararı alındı

Programın geçmiş dönem verileri dikkat çekici boyutta. 2024 yılında hayata geçirilen destek kapsamında:

  • 3 bin 899 proje için toplam 5,6 milyar lira destek kararı alındı.
  • 1842 projeye ise bugüne kadar 1,8 milyar lira ödeme yapıldı.

Bu veriler, programın girişimcilik ekosistemine sağladığı katkıyı ortaya koyuyor.

Desteklenecek sektörler açıklandı

İkinci dönem çağrısı kapsamında destek verilecek alanlar netleşti. Program, özellikle teknoloji ve katma değer odaklı sektörlere yöneliyor:

  • İmalat
  • Telekomünikasyon
  • Bilgisayar programlama ve danışmanlık faaliyetleri
  • Bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma hizmetleri
  • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Bu alanlarda faaliyet gösteren girişimciler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Amaç: Yenilikçi fikirleri büyütmek

Bakan Kacır, programın temel hedefinin yenilikçi girişimleri desteklemek olduğunu vurguladı. Yeni çağrıyla birlikte, yüksek potansiyele sahip projelerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Program, özellikle teknoloji odaklı girişimlerin ölçeklenmesini hızlandırmayı hedefliyor.

Başvuru adresi

Detaylı bilgiye ve başvuru sürecine, KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Öne çıkan not: Başvuruların değerlendirme sürecinde proje niteliği, yenilikçi yön ve ekonomik katkı potansiyeli belirleyici olacak.

2026 vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı: Yurt içi ve yurt dışı ücreti ne kadar?
Vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı

