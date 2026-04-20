Dünyanın gözü temiz enerji dönüşümündeyken Türkiye, güneş enerjisi alanında attığı dev adımlarla küresel ligde zirveyi zorluyor.
Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından yayımlanan Küresel Elektrik Görünümü Raporu, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki yükselişini gözler önüne serdi. Rapor verilerine göre Türkiye, 2025 yılında güneşten elektrik üretimini dünyada en fazla artıran 7'nci ülke konumuna yükseldi. Ülke genelinde elektriğin yüzde 22'si rüzgar ve güneşten elde edilerek yüzde 17 olan dünya ortalaması aşıldı.
AVRUPA ÜLKELERİNİ SOLLADIK
Küresel elektrik sistemine yönelik 91 ülkeyi kapsayan değerlendirme, güneş enerjisindeki rekor artışın temiz elektrik üretimindeki büyümenin itici gücü olduğunu ortaya koydu.
Çin dünyada güneş enerjisinden elektrik üretimini en fazla artıran ülke olurken, ikinci sırada ABD yer aldı.
Bu ülkeleri sırasıyla Hindistan, Brezilya, Pakistan ve Almanya izledi.
Türkiye bu devlerin hemen ardından 7'nci sıraya yerleşti.
Türkiye İtalya, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerini geride bıraktı.
ÜRETİMDE İKİ KAT ARTIŞ
Türkiye'de son iki yılda güneşin elektrik üretimindeki payı iki katına çıkarak 2025 yılında yüzde 10,5 seviyesine ulaştı. Rüzgar ve güneş enerjisi küresel elektrik talebindeki büyümenin yüzde 99'unu karşıladı.
KÖMÜRÜ İLK KEZ GEÇTİ
Yenilenebilir enerji kaynakları son 100 yılda ilk kez kömürün payını geçerek küresel üretimin yüzde 33,8'ini üstlendi.
Dünyada geçen yıl güneşten elektrik üretimi yüzde 30 artışla son 8 yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Güneşin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 8,7'ye yükseldi.
FOSİL YAKITTA ARTIŞ
Rüzgar ve güneş üretimindeki artış talep büyümesini aşmasına rağmen, hidroelektrik üretimindeki sert düşüş fosil yakıt kullanımını artırdı.
Küresel düzeyde hidroelektrik üretimi 2025'te yerinde sayarken, Türkiye Brezilya'nın ardından 18 teravatsaatlik azalışla hidroelektrik üretiminde en fazla düşüşün görüldüğü ikinci ülke oldu.
Yaşanan bu üretim kaybı doğal gaz santralleriyle kapatıldı. Mevcut durum yıllık ortalama 1,8 milyar dolarlık ek doğal gaz ithalatı faturası çıkardı.