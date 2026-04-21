Kıdem tazminatında temmuz zammı: Yeni tavan 73 bin lirayı aşacak

Özel sektör çalışanları işten ayrılırken ya da emekli olurken kıdem tazminatıyla toplu para alabiliyor. Bu para son brüt ücret üzerinden hesaplanırken, çalışırken alınan pek çok ödeme de bu hesaba katılıyor. Kıdem tazminatında yaklaşan temmuz ayında bir artış yaşanacak. Peki bu artış kimleri etkileyecek? Ek ödemeler tazminata nasıl eklenecek? İşte detayları...



Özel sektör çalışanlarının emeklilik veya işten ayrılma durumunda aldığı kıdem tazminatı, Temmuz ayındaki katsayı artışıyla birlikte yükselecek; bu hesaplamada brüt maaşın yanı sıra yapılan düzenli ek ödemeler de belirleyici rol oynayacak.

NASIL HESAP YAPILIYOR?



Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar ile emeklilik, haklı fesih, askerlik ve kadınlar için evlilik gibi sebeplerle işi bırakanlar eğer iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.



Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor.

Brüt ücrete, çalışana yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de ekleniyor.

Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.