6 aylık enflasyonun yüzde 17 seviyesine ulaşması bekleniyor. AİLE YARDIMI: Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 560 lira 32 kuruşa çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 693,94 liradan 783,18, 6 yaş üstü için 346,97 liradan 391,59 liraya yükselecek. Tahminlere göre memurlar toplamda yaklaşık yüzde 12,86 zam alacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 4 bin 542 lira 51 kuruştan 5 bin 126 lira 68 kuruşa ulaşacak. Ödeme Kalemi Mevcut Tutar (TL) Zamlı Tutar (TL) Eş Yardımı 3.154,63 3.560,32 Çocuk (0-6 Yaş) 693,94 783,18 Çocuk (6 Yaş Üstü) 346,97 391,59 Engelli Çocuk (0-6 Yaş) 1.110,30 1.253,08 Engelli Çocuk (6 Yaş Üstü) 555,15 626,54 Toplu Sözleşme İkramiyesi 981,22 1.107,40 TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ: Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen 982,22 lira. Bu tutar bin 107 lirayı bulacak.

Eş yardımı 3 bin 560 liraya, çocuk yardımları da artacak. EMEKLİ AYLIĞI: Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. En düşük memur emeklisi aylığı tahmine göre ek ödeme dahil 27 bin 772 liradan 31 bin 343 liraya çıkacak. Kategori Mevcut Tutar (TL) Zamlı Tutar (TL) Uzman Olmayan Doktorlar 27.757,42 31.327,02 Uzman Doktorlar 36.084,65 40.725,14 EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEMESİ: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Emekli doktorların ilave ödemesi uzman olmayanlarda 27 bin 757 liradan 31 bin 327 liraya, uzmanlarda 36 bin 84 liradan 40 bin 725 liraya yükselecek. Sosyal Yardım Kalemi Mevcut Tutar (TL) Zamlı Tutar (TL) 65 Yaş Aylığı 6.393,02 7.215,16 Evde Bakım Desteği 13.878,71 15.663,51 Kronik Hastalık Yardımı 13.878,71 15.663,51 %40 - %69 Arası Engelli Aylığı 5.103,34 5.759,63 %70 ve Üstü Engelli Aylığı 7.655,01 8.639,44 Engelli Yakını Aylığı 5.103,34 5.759,63 Koruyucu Aile Desteği 15.533,00 17.530,54 65 YAŞ AYLIĞI:Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 6 bin 393 lira ödeme yapılırken; bu tutar 7 bin 215 liraya çıkacak.



EVDE BAKIM YARDIMI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 13 bin 878 lira tutarındaki evde bakım yardımı 15 bin 663 lira seviyesine gelecek. ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 5 bin 103 liradan 5 bin 760 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 7 bin 655 liradan 8 bin 639 liraya yükselecek. ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5 bin 103 lira ödenirken, bu tutar da tahmin gerçekleşirse 5 bin 760 liraya çıkacak. HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 13 bin 878 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 15 bin 663 liraya ulaşacak.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 6 bin 592 liradan 7 bin 440 liraya, ilköğretimde okuyan için 9 bin 889 liradan 11 bin 161 liraya, ortaöğretimde okuyan için 10 bin 548 liradan 11 bin 905 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 11 bin 867 liradan 13 bin 393 liraya çıkacak. Hizmet Grubu Mevcut Tutar (TL) Zamlı Tutar (TL) Çocuk (Okul Öncesi) 6.592,94 7.440,79 Çocuk (İlköğretim) 9.889,40 11.161,18 Çocuk (Ortaöğretim) 10.548,70 11.905,26 Çocuk (Ortaöğretim Seviyesinde Okumayan) 6.592,94 7.440,79 Çocuk (Yükseköğretim) 11.867,28 13.393,41 Ortalama Ödeme Tutarı 9.723,47 10.973,91

ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 64 bin 948 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar tahmine göre 73 bin 301 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 72 bin 744 lira kıdem tazminatı ödenecek.