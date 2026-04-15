Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, prensip olarak her yıl beklenen enflasyon oranında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yaptıklarını, bu nedenle yıl sonuna kadar başka bir zam öngörmediklerini anlattı.

Katıldığı bir televizyon programında enerji fiyatlarına değinen Bayraktar, şöyle konuştu: "Enerji fiyatlarında yapmaya çalıştığımız şey yılda bir kere beklenen enflasyon civarında bir fiyat düzenlemesi yapmak. 2025 nisan ayında fiyat düzenlemesi yaptık, aynı şekilde bu yıl da nisanda fiyat ayarlaması yaptık. Bir taraftan da enflasyonla mücadele programını yürütüyoruz ve orada enflasyonu daha yukarıya götürecek adımları atmaktan kaçınmamız lazım. Dolayısıyla beklenen enflasyon kadar yılda bir kere bu fiyat düzenlemelerini yapıyoruz. Bu yaşanan savaş aslında bütün hesapları bozmuş durumda. Buna rağmen ümit ediyoruz ki yıl sonuna kadar ilave bir fiyat artışı gerektirmeden bu süreci yürütmeye çalışacağız.

Bütün hedefimiz bu."



Bayraktar, konutlarda doğal gaz faturalarına yüzde 45, elektrik faturalarına yüzde 50 oranında destek verdiklerini söyledi.



