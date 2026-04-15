Kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni bir destek daha devreye alındı. Düşük faizli, 15 yıl vadeli kredi ile yüzbinlerce hane riskli konutunu yenileyecek. 3 milyon liraya varan kredi imkanına İstanbullular büyük ilgi gösterirken, detayları da merak konusu oldu.



Proje hakkında yüz yüze bilgi almak isteyen vatandaşlar irtibat ofislerine akın etti.



İşte merak edilen soruların yanıtları...

Düşük faizli, 15 yıl vadeli kredi ile riskli evler yenilenecek. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?



İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da başvuru süreci başladı.



ŞARTLARI NELER?



Açık, devam eden icra, takip ve haciz kaydı olmamalı. Ayrıca kredi aylık taksit ödeme tutarının, belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirine oranı yüzde 70'i aşmamalı.



HANGİ YAPILAR PROJE KAPSAMINDA?



Bina için riskli yapı tespiti yapılmış olmalı, yeni yapıya ait inşaat ruhsatı alınmış olmalı. Yeni yapılacak dönüşüm projelerinin yanında, riskli yapı olarak tescil edilip 1 Ekim 2020 sonrasında yıkılmış olan yapı malikleri de proje kapsamında değerlendirilebilecek. Ancak bu kapsamdaki projelerde; yeni yapıda temel ile ilgili herhangi bir imalata başlanılmamış olması gerekiyor.





KREDİ HANGİ KOŞULLARLA VERİLİYOR? TAKSİT VE GERİ ÖDEME TUTARI NE KADAR OLACAK?



180 aya varan vade ve aylık yüzde 0.69 faiz oranı ile 3 milyon liraya varan kredi fırsatı sunulacak.

Ayrıca ilk yıl taksit ödenmeyecek.

Bu şartlarla 3 milyon lira kredi çekildiğinde, aylık ödeme 29 bin 156 lirayı bulacak.

Toplam geri ödeme de yaklaşık 5 milyon 248 bin lira olacak.



KİMLERE FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAK?



4 kategoriye avantaj sunuluyor.

Kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayanlara 0,25 puan; orta ve düşük gelirlilere 0,25 puan; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler ve hanehalkı reisi kadın olan hanelere 0,25 puan;

Enerji Kimlik Belgesi A sınıfı olanlara 0,50, B sınıfı olanlara ise 0,25 puan indirim imkanı var. 4 kategoriyi birden karşılayanlar ise yıllık 1,25 puan indirim alabilecek.







BİRDEN FAZLA KONUT İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?



Projeden birden fazla konut için yararlanmak mümkün.

Sadece tek konutu olan vatandaşlar için geçerli olan 0,25 puanlık faiz indirimi uygulanmaz.





NEREDEN BİLGİ ALINABİLİR?



Yüz yüze bilgi almak isteyenler için İstanbul'da Üsküdar ve Küçükçekmece'de sabit irtibat ofisleri bulunuyor.

Ayrıca Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Şişli, Kartal ve Üsküdar'da birer, Kadıköy'de ise iki noktada mobil bilgilendirme araçları bulunuyor.









NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Vatandaş öncelikle dönüşüm için ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı bir lisanslı müteahhitle anlaşmalı. Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yüklemeli, projeyi kaydetmeli ve Başkanlık onayına göndermeli.

Müteahhit başvurusunun onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlamalı. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunmalı.