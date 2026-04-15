Gübre ve yakıt fiyatları için korkutan uyarı: IEA, IMF ve Dünya Bankası ortak açıklama yayınladı

Petrol piyasası ABD/İsrailİran Savaşı nedeniyle alarm veriyor. Hem fiyat hem de arztalep tahminleri şaşıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel petrol arzı martta günlük 10 milyon 120 bin varil azalışla 97 milyon 50 bin varile geriledi. Bu, tarihteki en büyük arz kesintisi olarak kayda geçti. IEA, gelişmeler kapsamında, küresel petrol talebinin de bu yıl geçen yıla göre günlük 80 bin varil azalarak 104 milyon 259 bin varile gerileyeceğini öngördü. Bu görünüm, geçen ayki rapora kıyasla günlük 730 bin varil daha düşük bir tahmine işaret etti ve önceki rapordaki artış beklentisinin tersine çevrildiğini gösterdi.



'FİYAT GERÇEĞİ YANSITMIYOR'



IEA Başkanı Fatih Birol da katıldığı bir etkinlikte, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından yükselen petrol fiyatlarının "sorunun ciddiyetini yansıtmadığını" belirterek, piyasa algısı ile sahadaki gerçeklik arasında "kopukluk" olduğu görüşüne katıldığını ancak yakında bu ikisinin birbirine yakınsayacağını düşündüğünü söyledi. Mevcut durumda günlük arz kaybının 13 milyon varile ulaştığını ifade eden Birol, bu kaybın geçmiş krizlerin üzerinde olduğuna dikkati çekti. Birol, analizlerinin kriz öncesi seviyelere dönüşün 2 yıla kadar sürebileceğini gösterdiğini dile getirdi.



GÜBRE VE YAKITA DİKKAT!



IEA, IMF ve Dünya Bankası'yla ortak bir açıklama da yayınladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan düzenli sevkiyat akışları yeniden başlasa bile temel emtiaların küresel arzının çatışma öncesi seviyelere dönmesinin zaman alacağı, altyapı hasarı da göz önüne alındığında yakıt ve gübre fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceği belirtildi.





AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ REKORU





Avrupa'da, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve sübvansiyon programlarının etkisiyle elektrikli araç satışları martta yarım milyonu aşarak rekor kırdı. Satışlar, önceki aya göre yüzde 72 yükselirken, yıllık bazda yüzde 37 büyüdü.

İngiltere, Belçika, Finlandiya, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya, rekor satışların görüldüğü ülkeler oldu.





JET YAKITI ALARMI



Orta Doğu'daki gerilimle birlikte jet yakıtı arzında riskler büyürken, Avrupa'daki hava yolu şirketlerini temsil eden Airlines for Europe (A4E), AB'den jet yakıtı arzına ilişkin riskler ve artan maliyetler karşısında önlemler alınmasını talep etti.

