Mevduat zirveye yerleşti! TÜİK'ten yeni rapor: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Ekonomide mart ayı karnesi belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre kısa vadede mevduat faizinin yüz güldürdüğü, yıllık bazda ise altının yüzde 54'ü aşan getiriyle rakiplerine fark attığı görüldü. Peki döviz ve borsa yatırımcısı ne kadar kaybetti? İşte enflasyona karşı en güçlü kalkanı sağlayan yatırım araçları ve güncel tablo.

  • TÜİK'in Mart 2026 verilerine göre yıllık bazda külçe altın yüzde 54,39 reel getiri ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.
  • Mart ayında mevduat faizi yüzde 1,08 reel getiri ile tek kazandıran yatırım aracı olurken BIST 100 yüzde 8,45 kayıp yaşadı.
  • Yıllık bazda Amerikan Doları yüzde 9,02, Euro yüzde 2,64 reel kayıpla yatırımcısına kaybettirdi.
  • Üç aylık dönemde külçe altın yüzde 7,57 reel getiri sağlarken Euro yüzde 7,15 kayıp yaşadı.
  • Altı aylık dönemde külçe altın yüzde 24,97 reel getiri ile lider olurken Euro yüzde 8,26 kayıpla en kötü performansı gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mart 2026 verileri, finansal yatırım araçlarının reel getirilerinde dikkat çekici bir ayrışmaya işaret etti. Kısa vadede mevduat faizi öne çıkarken, orta ve uzun vadede külçe altın yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan araç oldu. Döviz ve borsa tarafındaki kayıplar ise dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Mart 2026’da kısa vadede yatırımcının yüzünü güldüren tek araç mevduat faizi oldu. (Haberde yer alan fotoğraflar TÜİK ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

AYLIK GÖRÜNÜM: TEK KAZANDIRAN MEVDUAT FAİZİ

Mart ayında en yüksek reel getiri, hem üretici hem de tüketici fiyatlarıyla yapılan hesaplamalarda mevduat faizinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %0,72
TÜFE ile indirgendiğinde: %1,08

Buna karşılık diğer yatırım araçları yatırımcısına kaybettirdi. Özellikle BIST 100 endeksi ve altın tarafındaki gerileme öne çıktı.

BIST 100: %8,77 (Yİ-ÜFE), %8,45 (TÜFE) kayıp
Külçe altın: %5,01 (Yİ-ÜFE), %4,68 (TÜFE) kayıp
DİBS: %3,87 / %3,53 kayıp
Euro: %3,37 / %3,03 kayıp
Amerikan Doları: %1,14 / %0,79 kayıp

Bu tablo, kısa vadede enflasyon karşısında yalnızca mevduat faizinin yatırımcıyı koruyabildiğini ortaya koydu.

ÜÇ AYLIK PERSPEKTİF: ALTIN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Üç aylık değerlendirmede tablo tersine döndü. Külçe altın, her iki endeksle de hesaplandığında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Yİ-ÜFE ile: %10,03
TÜFE ile: %7,57

Aynı dönemde Euro ise en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Euro: %5,03 (Yİ-ÜFE), %7,15 (TÜFE) kayıp

Bu veriler, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının yönünü yukarı çevirdiğini gösterdi.

ALTI AYLIK VERİLER: ALTIN AÇIK ARA LİDER

Altı aylık sonuçlar, altının yatırımcı nezdindeki güçlü konumunu daha net ortaya koydu.

Külçe altın: %29,21 (Yİ-ÜFE), %24,97 (TÜFE) getiri

Euro ise bu dönemde de en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

Euro: %5,14 (Yİ-ÜFE), %8,26 (TÜFE) kayıp

Bu süreçte altının enflasyona karşı koruma işlevini belirgin şekilde sürdürdüğü görüldü.

YILLIK DEĞERLENDİRME: ENFLASYONA KARŞI EN GÜÇLÜ KALKAN ALTIN

Yıllık bazda bakıldığında, külçe altın açık ara en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile: %54,39
TÜFE ile: %51,10

Altın orta vadede yeniden güvenli liman rolünü pekiştirdi.

Diğer yatırım araçlarının performansı ise sınırlı kaldı ya da negatif bölgede yer aldı.

Yİ-ÜFE'ye göre:

Mevduat faizi: %4,20
DİBS: %2,96
BIST 100: %0,27
Euro: %0,52 kayıp
Amerikan Doları: %7,04 kayıp

TÜFE'ye göre:

Mevduat faizi: %1,98
DİBS: %0,76
BIST 100: %1,86 kayıp
Euro: %2,64 kayıp
Amerikan Doları: %9,02 kayıp

KISA VADEDE FAİZ UZUN VADEDE ALTIN DENGESİ

Mart 2026 verileri, yatırım tercihlerinde süre faktörünün belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Kısa vadede: Mevduat faizi enflasyona karşı koruma sağlıyor.
Orta ve uzun vadede: Külçe altın, yüksek reel getirisiyle öne çıkıyor.
Döviz ve borsa: İncelenen dönemlerde yatırımcıyı tatmin eden bir performans sunmuyor. Özellikle yıllık veriler altının yalnızca güvenli liman değil, aynı zamanda güçlü bir reel getiri aracı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

