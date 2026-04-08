TÜİK'in Mart 2026 verilerine göre yıllık bazda külçe altın yüzde 54,39 reel getiri ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.

Mart ayında mevduat faizi yüzde 1,08 reel getiri ile tek kazandıran yatırım aracı olurken BIST 100 yüzde 8,45 kayıp yaşadı.

Yıllık bazda Amerikan Doları yüzde 9,02, Euro yüzde 2,64 reel kayıpla yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık dönemde külçe altın yüzde 7,57 reel getiri sağlarken Euro yüzde 7,15 kayıp yaşadı.

Altı aylık dönemde külçe altın yüzde 24,97 reel getiri ile lider olurken Euro yüzde 8,26 kayıpla en kötü performansı gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mart 2026 verileri, finansal yatırım araçlarının reel getirilerinde dikkat çekici bir ayrışmaya işaret etti. Kısa vadede mevduat faizi öne çıkarken, orta ve uzun vadede külçe altın yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan araç oldu. Döviz ve borsa tarafındaki kayıplar ise dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Mart 2026’da kısa vadede yatırımcının yüzünü güldüren tek araç mevduat faizi oldu. (Haberde yer alan fotoğraflar TÜİK ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) AYLIK GÖRÜNÜM: TEK KAZANDIRAN MEVDUAT FAİZİ Mart ayında en yüksek reel getiri, hem üretici hem de tüketici fiyatlarıyla yapılan hesaplamalarda mevduat faizinde görüldü. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %0,72

TÜFE ile indirgendiğinde: %1,08 Buna karşılık diğer yatırım araçları yatırımcısına kaybettirdi. Özellikle BIST 100 endeksi ve altın tarafındaki gerileme öne çıktı. BIST 100: %8,77 (Yİ-ÜFE), %8,45 (TÜFE) kayıp

Külçe altın: %5,01 (Yİ-ÜFE), %4,68 (TÜFE) kayıp

DİBS: %3,87 / %3,53 kayıp

Euro: %3,37 / %3,03 kayıp

Amerikan Doları: %1,14 / %0,79 kayıp Bu tablo, kısa vadede enflasyon karşısında yalnızca mevduat faizinin yatırımcıyı koruyabildiğini ortaya koydu.