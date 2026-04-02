Bedelli askerlik ücreti 417 bin TL oldu: Meclis teklifi kabul etti

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Nisan 2026 tarihinde kabul edilen yeni yasa teklifine göre, bedelli askerlik ücreti %25 artışla 416 bin 361 TL olarak belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamasına göre, yükümlülerden tahsil edilecek bu yeni tutar savunma sanayii projelerinin finansmanında kullanılacak.

  • TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba kanun teklifiyle bedelli askerlik ücreti yüzde 25 artırılarak 416 bin 361 TL'ye yükseldi.
  • Daha önce 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarı yaklaşık 83 bin liralık artış gördü ve düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandığı anda yürürlüğe girecek.
  • 28 günlük temel eğitim sürecinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
  • Artıştan elde edilecek ek kaynak doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak.
  • 2026 yılı celp ve sevk tarihleri Mayıs, Haziran, Ağustos ve Kasım ayları için belirlendi.

Milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlik ücreti Meclis'ten geçti. yeni ücret resmen 417 bin TL sınırına dayandı. Torba kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte, 2026 yılı bedelli askerlik bedeli 416 bin 361 TL'ye yükselirken, 28 günlük temel eğitim sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasayla birlikte, 2026 yılı bedelli askerlik ücreti resmen 416.361 TL seviyesine yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE YENİ DÖNEM

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba kanun teklifiyle bedelli askerlik ücreti %25 oranında artırılarak 416 bin 361 TL'ye yükseltildi.

Meclis'teki yasama süreci tamamlanan yeni düzenlemeye göre, daha önce 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarı yaklaşık 83 bin liralık bir artış gördü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yaptığı açıklamaya göre, bu artıştan elde edilecek ek kaynak doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak. 2 Nisan 2026 itibarıyla yasalaşan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı an yürürlüğe girecek.

Bedelli askerlik zammından elde edilecek yaklaşık 19,2 milyar liralık ek gelirin tamamı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak.

2026 BEDELLİ ASKERLİK TABLOSU

DetayEski TutarYeni Tutar (2026)Değişim
Ödeme Tutarı333.089 TL416.361 TL+ %25
Eğitim Süresi28 Gün28 GünSabit
Yasal DurumTaslakKabul EdildiYürürlükte

2026 YILI CELP VE SEVK TAKVİMİ

Ücretini yatıran yükümlüler için 2026 yılının geri kalanındaki kritik tarihler şu şekilde açıklandı:

  • Mayıs 2026: Sevk Tarihi: 30 Nisan / Terhis: 3 Mayıs

  • Haziran 2026: Sevk Tarihi: 4 Haziran / Terhis: 4 Temmuz

  • Ağustos 2026: Sevk Tarihi: 6 Ağustos / Terhis: 6 Eylül

  • Kasım 2026: Sevk Tarihi: 5 Kasım / Terhis: 5 Aralık

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bedelli askerlik bedelini artıran düzenlemenin yasalaştığını duyurdu.

MERAK EDİLENLER

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2 Nisan 2026 tarihinde kabul edilen yasaya göre bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 TL'ye yükseldi.

Yeni ücret ne zaman geçerli olacak?

Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi; Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Ücret artışına rağmen 28 günlük temel askerlik eğitimi uygulamasında herhangi bir süre değişikliğine gidilmedi.

Başvuru süreci nasıl işliyor?

Yükümlüler e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvurularını yapıp, T.C. kimlik numaraları ile anlaşmalı kamu bankalarına ödemelerini gerçekleştirebilir.

