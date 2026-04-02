Milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlik ücreti Meclis'ten geçti. yeni ücret resmen 417 bin TL sınırına dayandı. Torba kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte, 2026 yılı bedelli askerlik bedeli 416 bin 361 TL'ye yükselirken, 28 günlük temel eğitim sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE YENİ DÖNEM

Meclis'teki yasama süreci tamamlanan yeni düzenlemeye göre, daha önce 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarı yaklaşık 83 bin liralık bir artış gördü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yaptığı açıklamaya göre, bu artıştan elde edilecek ek kaynak doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak. 2 Nisan 2026 itibarıyla yasalaşan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı an yürürlüğe girecek.