Milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlik ücreti Meclis'ten geçti. yeni ücret resmen 417 bin TL sınırına dayandı. Torba kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte, 2026 yılı bedelli askerlik bedeli 416 bin 361 TL'ye yükselirken, 28 günlük temel eğitim sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE YENİ DÖNEM
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba kanun teklifiyle bedelli askerlik ücreti %25 oranında artırılarak 416 bin 361 TL'ye yükseltildi.
Meclis'teki yasama süreci tamamlanan yeni düzenlemeye göre, daha önce 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarı yaklaşık 83 bin liralık bir artış gördü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yaptığı açıklamaya göre, bu artıştan elde edilecek ek kaynak doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak. 2 Nisan 2026 itibarıyla yasalaşan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı an yürürlüğe girecek.
2026 BEDELLİ ASKERLİK TABLOSU
|Detay
|Eski Tutar
|Yeni Tutar (2026)
|Değişim
|Ödeme Tutarı
|333.089 TL
|416.361 TL
|+ %25
|Eğitim Süresi
|28 Gün
|28 Gün
|Sabit
|Yasal Durum
|Taslak
|Kabul Edildi
|Yürürlükte
2026 YILI CELP VE SEVK TAKVİMİ
Ücretini yatıran yükümlüler için 2026 yılının geri kalanındaki kritik tarihler şu şekilde açıklandı:
Mayıs 2026: Sevk Tarihi: 30 Nisan / Terhis: 3 Mayıs
Haziran 2026: Sevk Tarihi: 4 Haziran / Terhis: 4 Temmuz
Ağustos 2026: Sevk Tarihi: 6 Ağustos / Terhis: 6 Eylül
Kasım 2026: Sevk Tarihi: 5 Kasım / Terhis: 5 Aralık
❓MERAK EDİLENLER
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2 Nisan 2026 tarihinde kabul edilen yasaya göre bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 TL'ye yükseldi.
Yeni ücret ne zaman geçerli olacak?
Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi; Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.
Başvuru süreci nasıl işliyor?
Yükümlüler e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvurularını yapıp, T.C. kimlik numaraları ile anlaşmalı kamu bankalarına ödemelerini gerçekleştirebilir.