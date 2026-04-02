Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, artan enerji maliyetleri ve Körfez'e ihracattaki zayıflamanın dengeyi olumsuz etkilediğini belirterek, Türkiye'nin küresel şoklara karşı direncinin arttığını ifade etti.

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından mart ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X üzerinden 2 grafik paylaştı

Martta jeopolitik gelişmeler ve olumsuz takvim etkisiyle ihracatın, yıllık yüzde 6,4 gerilediğine, ithalatın ise öne çekilmiş talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Yükselen enerji maliyetleri ile Körfez ülkelerine mal ve hizmet ihracatımızdaki zayıflama, dış ticaret dengemizi olumsuz etkilemektedir. Ancak program döneminde başta cari denge olmak üzere birçok alanda sağladığımız kayda değer iyileşme sayesinde ülkemizin şoklara karşı direnci önemli ölçüde artmıştır. Bu süreç, yeşil dönüşüm, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımı ile ithalat bağımlılığının azaltılmasına yönelik attığımız yapısal adımların önemini bir kez daha göstermiştir."