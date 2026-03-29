Altın ve döviz dalgalansa da barınma ihtiyacı sabit kalır; uzmanlara göre ev, ailenin yaşam güvencesidir.

Kripto ve dövizdeki sert hareketler, evini satan vatandaşları barınma krizine sürükleyebilir.

MERAK EDİLENLER

Oturduğum evi satıp altın veya kripto almak mantıklı mı?

Konut hem barınma ihtiyacını karşılar hem de uzun vadede değerini korur. Spekülatif piyasalardaki bir ters hareket, hem evinizden olmanıza hem de sermayenizi kaybetmenize neden olabilir.

Satılan evi geri alamama riski nedir?

Özellikle İstanbul gibi arzın az olduğu yerlerde konut fiyatları ve kiralar hızla yükselir. Yatırımınızdan kar etseniz bile, gayrimenkul piyasasındaki artış hızı yatırım getirinizi aşarsa, eski evinizi veya benzerini aynı paraya almanız imkansız hale gelebilir.

Yatırım yapmak için hangi kaynaklar kullanılmalı?

Ytırımın sadece "tasarruf fazlasıyla" yani temel yaşam standartlarını (ev, araba vb.) riske atmadan yapılması gerektiğini vurguluyor.