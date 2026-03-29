Gayrimenkul ekonomistleri ve tüketici dernekleri, yüksek kar hırsıyla konutunu elden çıkaran bireylerin "geri dönüş riski" nedeniyle evsiz kalabileceği konusunda kritik bir uyarı yayınladı.
KONUTUNU SATIP YATIRIM YAPANLARA KRİTİK UYARI
Vatandaşların yüksek getiri vaadiyle oturdukları evleri satarak altın, döviz veya kripto varlıklara yönelmesi, piyasalardaki sert dalgalanmalar nedeniyle ciddi finansal mağduriyetlere ve barınma krizine yol açıyor.
YATIRIM DEĞİL, KONTROLSÜZ RİSK
Prof. Dr. Ali Hepşen'e göre, evi satıp tek bir yatırım aracına geçmek şu üç temel riski beraberinde getiriyor:
Fiyat Beklentisinin Gerçekleşmemesi: Yatırım yapılan aracın beklenen yükselişi yapmaması.
Yanlış Zamanlama: Piyasanın zirvesinden alım yapıp, dip noktasından satmak zorunda kalmak.
Geri Dönüş Riski: Elden çıkarılan konutun, artan emlak fiyatları ve kiralar nedeniyle aynı şartlarda tekrar satın alınamaması.
GAYRİMENKUL VE DİĞER YATIRIM ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI
|Özellik
|Konut (Barınma Amaçlı)
|Spekülatif Araçlar (Altın/Kripto)
|Risk Seviyesi
|Düşük (Kullanım değeri baki)
|Yüksek (Sert dalgalanmalar)
|Likidite
|Düşük (Satışı zaman alır)
|Yüksek (Anında nakde döner)
|Fonksiyon
|Hem yatırım hem barınma
|Sadece finansal kazanç odaklı
|Geri Koyma Maliyeti
|Çok Yüksek (Vergi, tapu, emlakçı)
|Düşük (İşlem komisyonu)
MERAK EDİLENLER
Oturduğum evi satıp altın veya kripto almak mantıklı mı?
Konut hem barınma ihtiyacını karşılar hem de uzun vadede değerini korur. Spekülatif piyasalardaki bir ters hareket, hem evinizden olmanıza hem de sermayenizi kaybetmenize neden olabilir.
Satılan evi geri alamama riski nedir?
Özellikle İstanbul gibi arzın az olduğu yerlerde konut fiyatları ve kiralar hızla yükselir. Yatırımınızdan kar etseniz bile, gayrimenkul piyasasındaki artış hızı yatırım getirinizi aşarsa, eski evinizi veya benzerini aynı paraya almanız imkansız hale gelebilir.
Yatırım yapmak için hangi kaynaklar kullanılmalı?
Ytırımın sadece "tasarruf fazlasıyla" yani temel yaşam standartlarını (ev, araba vb.) riske atmadan yapılması gerektiğini vurguluyor.