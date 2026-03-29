CANLI YAYIN
Geri

Konutunu satıp yatırım yapanlara kritik uyarı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen'in açıklamalarına göre, son dönemde oturduğu konutu satarak spekülatif araçlara (altın, kripto, döviz) yatırım yapan vatandaşlar, piyasa dalgalanmaları nedeniyle hem birikimlerini kaybediyor hem de sattıkları evi geri alamama riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Giriş Tarihi:
Konutunu satıp yatırım yapanlara kritik uyarı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gayrimenkul ekonomistleri ve tüketici dernekleri, konutunu satıp altın, döviz veya kripto varlıklara yatırım yapan vatandaşların piyasa dalgalanmaları nedeniyle evsiz kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.
  • Prof. Dr. Ali Hepşen, evi satıp tek bir yatırım aracına geçmenin fiyat beklentisinin gerçekleşmemesi, yanlış zamanlama ve geri dönüş riski olmak üzere üç temel risk taşıdığını belirtti.
  • İstanbul gibi arzın az olduğu şehirlerde konut fiyatları ve kiraların hızla yükseldiği, yatırımdan kar edilse bile eski evin aynı paraya geri alınamayabileceği ifade edildi.
  • Uzmanlar, yatırımın sadece tasarruf fazlasıyla yapılması gerektiğini, temel yaşam standartlarının riske atılmaması gerektiğini vurguladı.
  • Konut hem barınma ihtiyacını karşılayıp uzun vadede değerini korurken, spekülatif piyasalardaki ters hareketlerin hem ev kaybına hem de sermaye kaybına neden olabileceği belirtildi.

Gayrimenkul ekonomistleri ve tüketici dernekleri, yüksek kar hırsıyla konutunu elden çıkaran bireylerin "geri dönüş riski" nedeniyle evsiz kalabileceği konusunda kritik bir uyarı yayınladı.

Oturulan konutu satıp spekülatif araçlara yönelmek, telafisi güç maddi kayıplara yol açabilir.

KONUTUNU SATIP YATIRIM YAPANLARA KRİTİK UYARI

Vatandaşların yüksek getiri vaadiyle oturdukları evleri satarak altın, döviz veya kripto varlıklara yönelmesi, piyasalardaki sert dalgalanmalar nedeniyle ciddi finansal mağduriyetlere ve barınma krizine yol açıyor.

Gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik nedeniyle, satılan evin yerine yenisini koymak her geçen gün zorlaşıyor.

YATIRIM DEĞİL, KONTROLSÜZ RİSK

Prof. Dr. Ali Hepşen'e göre, evi satıp tek bir yatırım aracına geçmek şu üç temel riski beraberinde getiriyor:

  • Fiyat Beklentisinin Gerçekleşmemesi: Yatırım yapılan aracın beklenen yükselişi yapmaması.

  • Yanlış Zamanlama: Piyasanın zirvesinden alım yapıp, dip noktasından satmak zorunda kalmak.

  • Geri Dönüş Riski: Elden çıkarılan konutun, artan emlak fiyatları ve kiralar nedeniyle aynı şartlarda tekrar satın alınamaması.

Altın ve döviz dalgalansa da barınma ihtiyacı sabit kalır; uzmanlara göre ev, ailenin yaşam güvencesidir.

GAYRİMENKUL VE DİĞER YATIRIM ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI

ÖzellikKonut (Barınma Amaçlı)Spekülatif Araçlar (Altın/Kripto)
Risk SeviyesiDüşük (Kullanım değeri baki)Yüksek (Sert dalgalanmalar)
LikiditeDüşük (Satışı zaman alır)Yüksek (Anında nakde döner)
FonksiyonHem yatırım hem barınmaSadece finansal kazanç odaklı
Geri Koyma MaliyetiÇok Yüksek (Vergi, tapu, emlakçı)Düşük (İşlem komisyonu)

Kripto ve dövizdeki sert hareketler, evini satan vatandaşları barınma krizine sürükleyebilir.

MERAK EDİLENLER

Oturduğum evi satıp altın veya kripto almak mantıklı mı?

Konut hem barınma ihtiyacını karşılar hem de uzun vadede değerini korur. Spekülatif piyasalardaki bir ters hareket, hem evinizden olmanıza hem de sermayenizi kaybetmenize neden olabilir.

Satılan evi geri alamama riski nedir?

Özellikle İstanbul gibi arzın az olduğu yerlerde konut fiyatları ve kiralar hızla yükselir. Yatırımınızdan kar etseniz bile, gayrimenkul piyasasındaki artış hızı yatırım getirinizi aşarsa, eski evinizi veya benzerini aynı paraya almanız imkansız hale gelebilir.

Yatırım yapmak için hangi kaynaklar kullanılmalı?

Ytırımın sadece "tasarruf fazlasıyla" yani temel yaşam standartlarını (ev, araba vb.) riske atmadan yapılması gerektiğini vurguluyor.

Özellikle İstanbul gibi arzın sınırlı olduğu bölgelerde, konut fiyatları uzun vadede artış eğilimini koruyor. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Emekliye ikinci ikramiye hesabı: 4.000 TLye ek zam gelir mi? SGK yeni ödeme takvimiEmekliye ikinci ikramiye hesabı: 4.000 TLye ek zam gelir mi? SGK yeni ödeme takvimi
Emekliye ikinci ikramiye hesabı: 4.000 TL'ye ek zam gelir mi? SGK yeni ödeme takvimi
Vergi beyanında son iki gün: Yapay zeka destekli analiz sistemleri devreye girdi, banka ve finans verileri mercek altındaVergi beyanında son iki gün: Yapay zeka destekli analiz sistemleri devreye girdi, banka ve finans verileri mercek altında
Vergi beyanında son iki gün: Yapay zeka destekli analiz sistemleri devreye girdi, banka ve finans verileri mercek altında
Gram altında ekran farkı devri bitti! İlçe ilçe kuyumcu fiyatları anlık görülecekGram altında ekran farkı devri bitti! İlçe ilçe kuyumcu fiyatları anlık görülecek
Gram altında 'ekran farkı' devri bitti! İlçe ilçe kuyumcu fiyatları anlık görülecek

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler