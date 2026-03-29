İKO Başkanı Mustafa Atayık, uygulamanın sektöre önemli bir kolaylık sağladığını belirterek, ticari ve mali kurallara ilişkin bilgilerin tek platformda toplandığını ifade etti. Zerger App'in özellikle kuyumcuların mali yükümlülükler ve sektörel düzenlemeler konusunda daha hızlı işlem yapmasına imkan tanıdığını vurguladı.

Uygulama içinde yer alan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT) entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, satın aldıkları pırlanta ve değerli taşların sertifikalarını sorgulayabiliyor. Ürünün özellikleri, karatı ve yapısı kısa sürede doğrulanabiliyor. Atayık, firma kartları yerine GLT sertifikasının tercih edilmesinin önemine dikkat çekti.

Atayık, altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde yaşanan suistimallere dikkat çekerek, İKO Güvence Etiketi'nin bu noktada kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Özellikle e-ticarette vatandaşların alışveriş yaptıkları firmalardan bu etiketi talep etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

İKO Güvence Etiketi güvenli alışveriş için uygulamada yer alıyor.

FİYAT FARKLILIKLARININ NEDENİ AÇIKLANDI

Televizyonlarda açıklanan altın fiyatları ile kuyumculardaki fiyatlar arasındaki farkın da uygulamayla daha net anlaşılabileceği belirtiliyor. Atayık, ekranlarda yer alan fiyatların işçilik maliyetini içermediğini, bu nedenle piyasadaki gerçek satış fiyatlarıyla arasında ciddi farklar oluştuğunu ifade etti.

İSTİHDAM VE TİCARET İÇİN YENİ ALAN

Zerger App, yalnızca alışveriş ve doğrulama hizmetleri sunmakla kalmıyor. Uygulama üzerinden sektörde iş arayanlarla işverenler buluşabiliyor, kiralık veya satılık iş yeri ilanları da paylaşılabiliyor. Ayrıca dijital satışlar için e-fatura altyapısının da sistemde yer aldığı belirtiliyor.