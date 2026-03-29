Gram altında 'ekran farkı' devri bitti! İlçe ilçe kuyumcu fiyatları anlık görülecek

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), altın piyasasında dijital dönüşümü başlatan Zerger App uygulamasını hizmete sundu. Kullanıcılara konuma göre anlık altın fiyatları, kuyumcu doğrulama ve GLT sertifikası sorgulama gibi kritik imkanlar sunan uygulama; güvenli alışverişin yeni adresi oldu. İşte altın alırken aldanmanızı engelleyecek Zerger App'in tüm özellikleri.

  • İstanbul Kuyumcular Odası, kuyumculuk sektörünü dijital ortama taşıyan Zerger App uygulamasını kullanıma sundu.
  • Uygulama, kullanıcıların bulundukları konuma göre İKO üyesi kuyumcuların anlık altın alış ve satış fiyatlarını harita tabanlı sistemle görebilmesini sağlıyor.
  • Zerger App üzerinden İKO Güvence Etiketi, Türkiye Gemoloji Laboratuvarı sertifika sorgulama, MYK-Ustalık Belgesi doğrulama ve yakındaki kuyumcular gibi hizmetler sunuluyor.
  • İKO Başkanı Mustafa Atayık, uygulamanın ticari ve mali kurallara ilişkin bilgileri tek platformda topladığını ve özellikle e-ticarette İKO Güvence Etiketi'nin dolandırıcılığa karşı önlem olduğunu belirtti.
  • Uygulama ayrıca sektörde iş arayanlarla işverenleri buluşturuyor, kiralık veya satılık iş yeri ilanları paylaşılabiliyor ve e-fatura altyapısı sunuyor.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), kuyumculuk sektörünü dijital ortama taşıyan yeni uygulaması Zerger App'i kullanıma sundu. Uzun süren teknik hazırlık ve saha testlerinin ardından hayata geçirilen uygulama, hem esnafın hem de vatandaşların ihtiyaç duyduğu birçok bilgiyi tek platformda buluşturuyor.

Zerger App ile altın fiyatları konuma göre anlık takip edilebiliyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir)

KONUMA GÖRE ANLIK ALTIN FİYATLARI

Zerger App'in en dikkat çeken özelliklerinden biri, kullanıcıların bulundukları konuma göre altın fiyatlarını anlık olarak görebilmesi. Harita tabanlı sistem sayesinde İKO'ya üye kuyumcuların alış ve satış fiyatları bölgesel olarak takip edilebiliyor. Böylece kullanıcılar, şehir şehir hatta ilçe bazında değişen fiyatları karşılaştırma imkanı elde ediyor.

Uygulama kuyumcuların alış ve satış fiyatlarını harita üzerinden gösteriyor.

TEK PLATFORMDA ÇOKLU HİZMET

Uygulama yalnızca fiyat takibiyle sınırlı değil. İKO Güvence Etiketi, GLT sorgulama, MYK-Ustalık Belgesi doğrulama, rehber ve "yakındaki kuyumcular" gibi birçok hizmet aynı çatı altında sunuluyor. Bu özellikler sayesinde hem sektör profesyonelleri hem de tüketiciler için kapsamlı bir rehber oluşturulmuş oluyor.

İKO’nun dijital hizmetleri tek platformda kullanıcılarla buluştu.

"TÜM BİLGİLER TEK YERDE TOPLANDI"

İKO Başkanı Mustafa Atayık, uygulamanın sektöre önemli bir kolaylık sağladığını belirterek, ticari ve mali kurallara ilişkin bilgilerin tek platformda toplandığını ifade etti. Zerger App'in özellikle kuyumcuların mali yükümlülükler ve sektörel düzenlemeler konusunda daha hızlı işlem yapmasına imkan tanıdığını vurguladı.

Vatandaşlar bulundukları bölgedeki fiyatları kolayca karşılaştırabiliyor.

GÜVENCE ETİKETİ İLE DOLANDIRICILIĞA KARŞI ÖNLEM

Atayık, altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde yaşanan suistimallere dikkat çekerek, İKO Güvence Etiketi'nin bu noktada kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Özellikle e-ticarette vatandaşların alışveriş yaptıkları firmalardan bu etiketi talep etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

GLT SERTİFİKASI İLE DOĞRULANABİLİR ÜRÜNLER

Uygulama içinde yer alan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT) entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, satın aldıkları pırlanta ve değerli taşların sertifikalarını sorgulayabiliyor. Ürünün özellikleri, karatı ve yapısı kısa sürede doğrulanabiliyor. Atayık, firma kartları yerine GLT sertifikasının tercih edilmesinin önemine dikkat çekti.

İKO Güvence Etiketi güvenli alışveriş için uygulamada yer alıyor.

FİYAT FARKLILIKLARININ NEDENİ AÇIKLANDI

Televizyonlarda açıklanan altın fiyatları ile kuyumculardaki fiyatlar arasındaki farkın da uygulamayla daha net anlaşılabileceği belirtiliyor. Atayık, ekranlarda yer alan fiyatların işçilik maliyetini içermediğini, bu nedenle piyasadaki gerçek satış fiyatlarıyla arasında ciddi farklar oluştuğunu ifade etti.

İSTİHDAM VE TİCARET İÇİN YENİ ALAN

Zerger App, yalnızca alışveriş ve doğrulama hizmetleri sunmakla kalmıyor. Uygulama üzerinden sektörde iş arayanlarla işverenler buluşabiliyor, kiralık veya satılık iş yeri ilanları da paylaşılabiliyor. Ayrıca dijital satışlar için e-fatura altyapısının da sistemde yer aldığı belirtiliyor.

KUYUMCULUKTA YENİ DÖNEM

İKO'nun geliştirdiği Zerger App, kuyumculuk sektöründe şeffaflık ve güveni artırmayı hedeflerken, vatandaşların da daha bilinçli alışveriş yapmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Bölgesel fiyat takibi, doğrulama sistemleri ve çok yönlü hizmetleriyle uygulama, sektörde dijital dönüşümün önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

