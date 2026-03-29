İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), kuyumculuk sektörünü dijital ortama taşıyan yeni uygulaması Zerger App'i kullanıma sundu. Uzun süren teknik hazırlık ve saha testlerinin ardından hayata geçirilen uygulama, hem esnafın hem de vatandaşların ihtiyaç duyduğu birçok bilgiyi tek platformda buluşturuyor.
KONUMA GÖRE ANLIK ALTIN FİYATLARI
Zerger App'in en dikkat çeken özelliklerinden biri, kullanıcıların bulundukları konuma göre altın fiyatlarını anlık olarak görebilmesi. Harita tabanlı sistem sayesinde İKO'ya üye kuyumcuların alış ve satış fiyatları bölgesel olarak takip edilebiliyor. Böylece kullanıcılar, şehir şehir hatta ilçe bazında değişen fiyatları karşılaştırma imkanı elde ediyor.
TEK PLATFORMDA ÇOKLU HİZMET
Uygulama yalnızca fiyat takibiyle sınırlı değil. İKO Güvence Etiketi, GLT sorgulama, MYK-Ustalık Belgesi doğrulama, rehber ve "yakındaki kuyumcular" gibi birçok hizmet aynı çatı altında sunuluyor. Bu özellikler sayesinde hem sektör profesyonelleri hem de tüketiciler için kapsamlı bir rehber oluşturulmuş oluyor.
"TÜM BİLGİLER TEK YERDE TOPLANDI"
İKO Başkanı Mustafa Atayık, uygulamanın sektöre önemli bir kolaylık sağladığını belirterek, ticari ve mali kurallara ilişkin bilgilerin tek platformda toplandığını ifade etti. Zerger App'in özellikle kuyumcuların mali yükümlülükler ve sektörel düzenlemeler konusunda daha hızlı işlem yapmasına imkan tanıdığını vurguladı.
GÜVENCE ETİKETİ İLE DOLANDIRICILIĞA KARŞI ÖNLEM
Atayık, altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde yaşanan suistimallere dikkat çekerek, İKO Güvence Etiketi'nin bu noktada kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Özellikle e-ticarette vatandaşların alışveriş yaptıkları firmalardan bu etiketi talep etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
GLT SERTİFİKASI İLE DOĞRULANABİLİR ÜRÜNLER
Uygulama içinde yer alan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT) entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, satın aldıkları pırlanta ve değerli taşların sertifikalarını sorgulayabiliyor. Ürünün özellikleri, karatı ve yapısı kısa sürede doğrulanabiliyor. Atayık, firma kartları yerine GLT sertifikasının tercih edilmesinin önemine dikkat çekti.
FİYAT FARKLILIKLARININ NEDENİ AÇIKLANDI
Televizyonlarda açıklanan altın fiyatları ile kuyumculardaki fiyatlar arasındaki farkın da uygulamayla daha net anlaşılabileceği belirtiliyor. Atayık, ekranlarda yer alan fiyatların işçilik maliyetini içermediğini, bu nedenle piyasadaki gerçek satış fiyatlarıyla arasında ciddi farklar oluştuğunu ifade etti.
İSTİHDAM VE TİCARET İÇİN YENİ ALAN
Zerger App, yalnızca alışveriş ve doğrulama hizmetleri sunmakla kalmıyor. Uygulama üzerinden sektörde iş arayanlarla işverenler buluşabiliyor, kiralık veya satılık iş yeri ilanları da paylaşılabiliyor. Ayrıca dijital satışlar için e-fatura altyapısının da sistemde yer aldığı belirtiliyor.
KUYUMCULUKTA YENİ DÖNEM
İKO'nun geliştirdiği Zerger App, kuyumculuk sektöründe şeffaflık ve güveni artırmayı hedeflerken, vatandaşların da daha bilinçli alışveriş yapmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Bölgesel fiyat takibi, doğrulama sistemleri ve çok yönlü hizmetleriyle uygulama, sektörde dijital dönüşümün önemli adımlarından biri olarak görülüyor.