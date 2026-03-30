CANLI YAYIN
Geri

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi için son iki güne girildi. Maliye, yapay zeka destekli sistemler ile, beyan dışı bırakılan ya da düşük beyan edilen gelirleri tespit etmeye başladı. Bankalar, finans kuruluşları ve özel sektörden gelen tüm dijital verileri tek merkezde toplayan sistem, mükelleflerin beyanları ile gerçek para akışlarını karşılaştırarak uyumsuzluk tespit edilen dosyalar hakkında inceleme süreci başlatıyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Vergi beyanında son iki gün: Yapay zeka destekli analiz sistemleri devreye girdi, banka ve finans verileri mercek altında

2025'te elde edilen gelirlere yönelik gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi için tanınan süre yarın dolacak.

Beyan için son iki güne girilirken; Gelir İdaresi Başkanlığı yapay zeka destekli analiz sistemleriyle, beyan dışı bırakılan ya da düşük beyan edilen gelirleri tespit etmeye başladı. Bankalar, finans kuruluşları ile kamu ve özel sektörden temin edilen veriler tek merkezde toplanıyor.

HATALI BEYAN VERENLER MERCEK ALTINDA

Bu veriler idarenin beyan ve bildirim sistemleriyle entegre ediliyor. Bu sayede mükelleflerin beyanları ile faaliyetleri karşılaştırılıyor, para akışları, tahsilat süreçleri ve işlem hacimleri üzerinden yapılan analizlerle uyumsuzluklar tespit ediliyor.


Böylece, beyan dışı bırakılan kazançların tespiti kolaylaşıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler