2025'te elde edilen gelirlere yönelik gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi için tanınan süre yarın dolacak.



Beyan için son iki güne girilirken; Gelir İdaresi Başkanlığı yapay zeka destekli analiz sistemleriyle, beyan dışı bırakılan ya da düşük beyan edilen gelirleri tespit etmeye başladı. Bankalar, finans kuruluşları ile kamu ve özel sektörden temin edilen veriler tek merkezde toplanıyor.



HATALI BEYAN VERENLER MERCEK ALTINDA



Bu veriler idarenin beyan ve bildirim sistemleriyle entegre ediliyor. Bu sayede mükelleflerin beyanları ile faaliyetleri karşılaştırılıyor, para akışları, tahsilat süreçleri ve işlem hacimleri üzerinden yapılan analizlerle uyumsuzluklar tespit ediliyor.



Böylece, beyan dışı bırakılan kazançların tespiti kolaylaşıyor.

