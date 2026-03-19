JEOPOLİTİK RİSKLER ARTIYOR İran'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini hedef alabileceğine yönelik açıklamaları ve bazı enerji altyapılarına yönelik saldırılar, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. Bu gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, enerji fiyatları üzerinde de baskı oluşturuyor.

ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME Artan gerilim ve güçlü doların etkisiyle altının ons fiyatı düşüş eğilimi gösterdi. Dün yüzde 3,7 değer kaybederek 4 bin 819 dolardan kapanan ons altın, yeni günde de yüzde 0,67 düşüşle 4 bin 758 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER YOĞUN VERİ GÜNDEMİNDE Analistler, yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının piyasalar açısından yakından takip edileceğini belirtiyor. Yoğun veri gündeminin, varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Dolar 44,3230 TL seviyesinden işlem görüyor. DOLAR KURU NE KADAR OLDU? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,3230 seviyesinden işlem görüyor. Kur, dün de yukarı yönlü hareket ederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,2110 seviyesinden tamamladı. Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,3 artışla 44,3230'dan işlem görmeye devam ediyor.