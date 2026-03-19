Fed'in politika faizini sabit tutmasına rağmen sıkı duruşunu koruyacağına işaret etmesi, dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde kalmasını sağladı. Dolar/TL ise bugün itibarıyla yüzde 0,3 artışla 44,3230 seviyesinden işlem görürken, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik riskler kur üzerindeki yukarı yönlü baskıyı desteklemeye devam ediyor. İşte 19 Mart Euro ve Dolar kurundaki son durum…
KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR
Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Artan jeopolitik riskler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken, piyasalarda belirsizlik algısı güçleniyor.
FED'DEN "ŞAHİN" MESAJLAR
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Karar metninde Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğuna dikkat çekilirken, Fed'in temkinli ve"şahin"duruşunu koruduğu görüldü. Ekonomik projeksiyonlarda ise federal fon oranı yıl sonu için yüzde 3,4 seviyesinde tutulurken, 2026 yılına ilişkin tek faiz indirimi beklentisinin sürdüğü sinyali verildi.
JEOPOLİTİK RİSKLER ARTIYOR
İran'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini hedef alabileceğine yönelik açıklamaları ve bazı enerji altyapılarına yönelik saldırılar, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. Bu gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, enerji fiyatları üzerinde de baskı oluşturuyor.
ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME
Artan gerilim ve güçlü doların etkisiyle altının ons fiyatı düşüş eğilimi gösterdi. Dün yüzde 3,7 değer kaybederek 4 bin 819 dolardan kapanan ons altın, yeni günde de yüzde 0,67 düşüşle 4 bin 758 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GÖZLER YOĞUN VERİ GÜNDEMİNDE
Analistler, yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının piyasalar açısından yakından takip edileceğini belirtiyor. Yoğun veri gündeminin, varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
DOLAR KURU NE KADAR OLDU?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,3230 seviyesinden işlem görüyor. Kur, dün de yukarı yönlü hareket ederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,2110 seviyesinden tamamladı. Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,3 artışla 44,3230'dan işlem görmeye devam ediyor.
DİĞER KURLARDA SON DURUM
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 50,8370 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 58,8190'dan satılıyor. Dolar endeksi ise sınırlı bir gerilemeyle yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde bulunuyor.