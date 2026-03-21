Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., işyerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş etti. Tabanca sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANNE VE BABASI FENALIK GEÇİRDİ

Olayı duyarak olay yerine gelen Hasan Şimşek'in anne, baba ve yakınları feryatlarıyla ortalığı inletti. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne baygınlık geçirirken, oğlunu teşhis ettiği sırada baba da fenalaştı. Anne ve baba olay yerine çağrılan ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.