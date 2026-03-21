CANLI YAYIN
Geri

Antalya'da market sahibinin oğlu müşteriyi öldürdü: Zanlı alkollü çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette çıkan tartışma kanlı bitti. Alkolü olduğu belirlenen iş yeri sahibinin oğlu Hakan K., müşteri olarak gelen 19 yaşındaki Hasan Şimşek'i tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinde yakalanan zanlının 3,87 promil alkollü olduğu tespit edilirken, acı haberi alan ailenin feryatları yürekleri sızlattı.

Giriş Tarihi:
Antalya'da market sahibinin oğlu müşteriyi öldürdü: Zanlı alkollü çıktı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Antalya'nın Manavgat ilçesinde market sahibinin oğlu Hakan K., müşteri olarak gelen 19 yaşındaki Hasan Şimşek'i tabancayla vurarak öldürdü.
  • Olay Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'taki markette akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu meydana geldi.
  • Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayet şüphelisi Hakan K.'yı olay yerinde tabanca ile birlikte gözaltına aldı.
  • Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol kontrolünde şüphelinin 3,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.
  • Olayı öğrenen Hasan Şimşek'in annesi baygınlık geçirdi, babası fenalaştı ve her ikisi de hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkolün etkisiyle gözü dönen market sahibi oğlu, dükkana gelen 19 yaşındaki genci tabancayla vurarak hayattan kopardı.

Cinayete kurban giden 19 yaşındaki Hasan Şimşek. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir.)

MARKET İÇİNDE KANLI KAVGA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette müşteri ile iş yeri sahibinin oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İş yeri sahibinin oğlu tarafından, tabancayla vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan katil zanlısının 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi. Zanlı, olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalandı. Olayı haber alıp gelen, ölen gencin ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Antalya'da market sahibinin oğlu müşteriyi öldürdü: Zanlı alkollü çıktı-3

3,87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Antalya'da market sahibinin oğlu müşteriyi öldürdü: Zanlı alkollü çıktı-4

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., işyerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş etti. Tabanca sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabanca ile birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Hakan K.'nın Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'da market sahibinin oğlu müşteriyi öldürdü: Zanlı alkollü çıktı-5

ANNE VE BABASI FENALIK GEÇİRDİ

Olayı duyarak olay yerine gelen Hasan Şimşek'in anne, baba ve yakınları feryatlarıyla ortalığı inletti. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne baygınlık geçirirken, oğlunu teşhis ettiği sırada baba da fenalaştı. Anne ve baba olay yerine çağrılan ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da market sahibinin oğlu müşteriyi öldürdü: Zanlı alkollü çıktı-6

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler