Sesi sonsuzluğa uzandı

1973 yılında hayata gözlerini yumduğunda ardında yalnızca türküler değil bir yaşam felsefesi bıraktı. Vasiyeti bile doğaya hizmet etmekti. Bugün hâlâ onun sesi Anadolu'da yankılanıyor. Her dizede bir hayat, her türküde bir hakikat saklı...

Dostlar beni hatırlasın...

Aradan geçen yıllara rağmen Aşık Veysel Şatıroğlu sadece bir ozan değil; insanı, toprağı ve hayatı anlatan evrensel bir ses olarak yaşamaya devam ediyor.

