Farkındalık günü, Down sendromlu bireylerin toplumda eşit haklara sahip olduğunu vurgulamak ve yaşamın her alanında aktif yer almalarını desteklemek için önem taşıyor.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü erken eğitim ve sürdürülebilir destek mekanizmalarının gerekliliğine dikkat çekiliyor. "+1 farkla farklılar değerlidir" anlayışıyla düzenlenen etkinlikler, toplumda daha kapsayıcı ve bilinçli bir bakış açısının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Down sendromu, tıp dünyasında ilk kez 1866 yılında İngiliz doktor John Langdon Down tarafından tanımlanmıştır. Down, bu bireylerin benzer fiziksel özelliklerini ele aldığı çalışmasıyla durumu bilimsel olarak açıklamış ve böylece sendrom literatüre kazandırılmıştır. Bu nedenle söz konusu genetik farklılık, onun soyadıyla anılmaya başlanmıştır.

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, doğuştan gelen genetik bir farklılıktır. İnsanlarda genellikle 46 kromozom bulunurken, Down sendromlu bireylerde 21. kromozom fazladan bir kopya içerir. Bu nedenle toplam kromozom sayısı 47 olur. Bu durum bireylerin gelişim süreçlerinde bazı farklılıklara yol açsa da her bireyin kendine özgü yetenekleri ve potansiyeli vardır.