Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 821 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 altında 6 bin 850 liradan tamamladı.
GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 821 lira seviyesinde bulunuyor.Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 600 liradan satılıyor.
Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Gerilimin arttığı bu ortamda ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen temkinli ve "şahin" sinyaller küresel risk algısının artmasına neden oldu.
Fed, dün, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in para politikası karar metninde, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.
Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,4'te tutarken, bu tahmin 2026'da tek faiz indirimi öngörüsünün korunduğunun sinyalini verdi.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Öte yandan İran'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirmesi ve bazı enerji tesislerine yönelik saldırıları ise jeopolitik risklerin artmasına neden oldu. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle dün günü yüzde 3,7 değer kaybıyla 4 bin 819 dolardan kapatan altının onsu, yeni günde yüzde 0,67 azalışla 4 bin 758 dolardan işlem görüyor.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, bugün yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Altın fiyatları ne kadar?
HAS ALTIN
Alış: 7.013,05 | Satış: 7.103,32
ONS
Alış: 4.782,7 | Satış: 4.783,2
USD/KG
Alış: 156.910 | Satış: 158.160
EUR/KG
Alış: 136.990 | Satış: 138.380
22 AYAR
Alış: 6.379,88 | Satış: 6.728,15
GRAM ALTIN
Alış: 6.977,98 | Satış: 7.138,84
ALTIN GÜMÜŞ
Alış: 64,44 | Satış: 69,09
YENİ ÇEYREK
Alış: 11.431 | Satış: 11.690
ESKİ ÇEYREK
Alış: 11.431 | Satış: 11.619
YENİ YARIM
Alış: 22.863 | Satış: 23.309
ESKİ YARIM
Alış: 22.722 | Satış: 23.096
YENİ TAM
Alış: 45.585 | Satış: 46.440
ESKİ TAM
Alış: 45.234 | Satış: 45.979
YENİ ATA
Alış: 46.847 | Satış: 47.683
ESKİ ATA
Alış: 46.847 | Satış: 47.612
YENİ ATA5
Alış: 233.535 | Satış: 237.656
ESKİ ATA5
Alış: 232.833 | Satış: 236.946
YENİ GREMSE
Alış: 113.611 | Satış: 115.834
ESKİ GREMSE
Alış: 112.560 | Satış: 114.769
14 AYAR
Alış: 3.837,31 | Satış: 5.117,16
GÜMÜŞ TL
Alış: 101,784 | Satış: 108,735
GÜMÜŞ ONS
Alış: 72,70 | Satış: 72,74
GÜMÜŞ USD
Alış: 2.289,00 | Satış: 2.435,00
PLATİN ONS
Alış: 1.983,00 | Satış: 1.990,00
PALADYUM ONS
Alış: 1.472,00 | Satış: 1.474,00
PLATİN/USD
Alış: 58.760 | Satış: 63.990
PALADYUM/USD
Alış: 37.340 | Satış: 47.380