Bugün altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam...

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Güncel rakamlara göre gram altın 6.821 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 11.770 TL’den Cumhuriyet altını ise 46 bin 600 liradan satılıyor. Ons altındaki %0,42’lik düşüşle birlikte fiyatlar güne sınırlı bir geri çekilmeyle başladı. İşte birim birim son fiyatlar.

  • Gram altın 19 Mart sabahı yüzde 0,3 düşüşle 6 bin 821 liradan, çeyrek altın 11 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 600 liradan işlem görüyor.
  • Gram altın bir önceki gün altının ons fiyatındaki azalışa paralel yüzde 3,6 düşüşle 6 bin 850 liradan kapanmıştı.
  • ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutarken, 2026'da tek faiz indirimi öngörüsünü korudu.
  • Altının ons fiyatı yüzde 0,67 azalışla 4 bin 758 dolardan işlem görürken, bir önceki gün yüzde 3,7 değer kaybetmişti.
  • İran'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirmesi jeopolitik riskleri artırdı.

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 821 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 altında 6 bin 850 liradan tamamladı.

Gram altın bugün yüzde 0,3 düşüşle 6 bin 821 liradan, çeyrek altın 11 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 600 liradan işlem görüyor. Fotoğraf: AA

GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 821 lira seviyesinde bulunuyor.Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 600 liradan satılıyor.

Gram altın bir önceki gün altının ons fiyatındaki azalışa paralel yüzde 3,6 düşüşle 6 bin 850 liradan kapanmıştı.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Gerilimin arttığı bu ortamda ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen temkinli ve "şahin" sinyaller küresel risk algısının artmasına neden oldu.

ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutarken, 2026'da tek faiz indirimi öngörüsünü korudu.

Fed, dün, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in para politikası karar metninde, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,4'te tutarken, bu tahmin 2026'da tek faiz indirimi öngörüsünün korunduğunun sinyalini verdi.

Altının ons fiyatı yüzde 0,67 azalışla 4 bin 758 dolardan işlem görürken, bir önceki gün yüzde 3,7 değer kaybetmişti.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Öte yandan İran'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirmesi ve bazı enerji tesislerine yönelik saldırıları ise jeopolitik risklerin artmasına neden oldu. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle dün günü yüzde 3,7 değer kaybıyla 4 bin 819 dolardan kapatan altının onsu, yeni günde yüzde 0,67 azalışla 4 bin 758 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Altın fiyatları ne kadar?

  • HAS ALTIN
    Alış: 7.013,05 | Satış: 7.103,32

  • ONS
    Alış: 4.782,7 | Satış: 4.783,2

  • USD/KG
    Alış: 156.910 | Satış: 158.160

  • EUR/KG
    Alış: 136.990 | Satış: 138.380

  • 22 AYAR
    Alış: 6.379,88 | Satış: 6.728,15

  • GRAM ALTIN
    Alış: 6.977,98 | Satış: 7.138,84

  • ALTIN GÜMÜŞ
    Alış: 64,44 | Satış: 69,09

  • YENİ ÇEYREK
    Alış: 11.431 | Satış: 11.690

  • ESKİ ÇEYREK
    Alış: 11.431 | Satış: 11.619

  • YENİ YARIM
    Alış: 22.863 | Satış: 23.309

  • ESKİ YARIM
    Alış: 22.722 | Satış: 23.096

  • YENİ TAM
    Alış: 45.585 | Satış: 46.440

  • ESKİ TAM
    Alış: 45.234 | Satış: 45.979

  • YENİ ATA
    Alış: 46.847 | Satış: 47.683

  • ESKİ ATA
    Alış: 46.847 | Satış: 47.612

  • YENİ ATA5
    Alış: 233.535 | Satış: 237.656

  • ESKİ ATA5
    Alış: 232.833 | Satış: 236.946

  • YENİ GREMSE
    Alış: 113.611 | Satış: 115.834

  • ESKİ GREMSE
    Alış: 112.560 | Satış: 114.769

  • 14 AYAR
    Alış: 3.837,31 | Satış: 5.117,16

  • GÜMÜŞ TL
    Alış: 101,784 | Satış: 108,735

  • GÜMÜŞ ONS
    Alış: 72,70 | Satış: 72,74

  • GÜMÜŞ USD
    Alış: 2.289,00 | Satış: 2.435,00

  • PLATİN ONS
    Alış: 1.983,00 | Satış: 1.990,00

  • PALADYUM ONS
    Alış: 1.472,00 | Satış: 1.474,00

  • PLATİN/USD
    Alış: 58.760 | Satış: 63.990

  • PALADYUM/USD
    Alış: 37.340 | Satış: 47.380

