Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yol haritasını açıkladı! 2026’da 8 faiz toplantısı yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2026 Yılı Para Politikası'nı yayımladı. Buna göre; Para Politikası Kurulu (PPK) 2026'da 8 toplantı gerçekleştirecek. Enflasyon Raporu da 4 defa yayımlanacak. TCMB'nin bir diğer önemli iletişim aracı olan Finansal İstikrar Raporu'nun yılda 2 defa yayımlanmasına da devam edilecek. 2026 yılına ilişkin PPK toplantı takvimi ise 22 Ocak, 12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinden oluşuyor.

