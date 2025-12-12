Türkiye e-ticarette 2025–2030 projeksiyonlarında öne çıkıyor
idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, 2025–2030 dönemine ilişkin e-ticaret büyüme projeksiyonlarında Türkiye’nin belirgin şekilde öne çıktığını belirterek, tüm göstergelerin güçlenen bir pazar yapısını işaret ettiğini söyledi.
