KOOP Market’te hafta sonu kampanyası! 13-14 arasında çay, çay, tavuk, peynirde özel fiyatları

KOOP Market'te hafta sonuna özel indirim rüzgarı esiyor. Tarım Kredi Kooperatifi Market, 13-14 tarihlerini kapsayan kampanyasıyla temel gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyat avantajları sunuyor. Peki KOOP Market kataloğunda hangi ürünler indirimde?

Giriş Tarihi: 13.12.2025 10:50
Çaydan tavuğa, peynirden diğer mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok üründe geçerli olacak indirimler, raflarda yerini alıyor. İşte Tarım Kredi Market aktüel kataloğu!

KOOP MARKET'TE HAFTA SONU KAMPANYASI

Tariş Tarım Kredi Berga Tea Çayı (1 kg): 185,00 ₺

Tariş Tarım Kredi Bergamot Aromalı Siyah Çay (1 kg): 99,00 ₺

Anadolu Ayçiçek Yağı (5 Litre): 409,00 ₺

Tariş Tarım Kredi Pilavlık Bulgur (2.5 kg): 89,90 ₺

Tariş Tarım Kredi Domates Salçası (830 g): 49,50 ₺

Tavuk Piliç Çeşitleri (kg): 139,00 ₺

Bütün Piliç Çeşitleri (kg): 84,50 ₺

Özlem Dana Kuzu Sucuk (300 g): 79,90 ₺

Kuzey Balık Deniz Alabalık (kg): 229,00 ₺

Tariş Tarım Kredi Kaşar Peyniri (1000 g): 329,00 ₺

Asr Vakti Tuzlu & Tuzsuz Eritme Beyaz Peynir (1000 g): 299,00 ₺

Tariş Tarım Kredi Tereyağ (250 g): 107,50 ₺

Haskeret Dondurulmuş Köfte (400 g): 189,90 ₺

Kemal Öz Çorum Mantısı (1 kg): 59,90 ₺

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g): 179,00 ₺

Tam Yağlı Yoğurt (1500 g): 69,00 ₺

Kemal Öz Erişte/Mantı Çeşitleri (500 g): 26,50 ₺

Çifte Kavrulmuş Tahin (450 g): 184,50 ₺

Master Potato Cipsking Kraker Çeşitleri (83 g): 99,90 ₺

Ülker Halley (260 g): 63,90 ₺

Patates Votato Patates Cipsi (135 g): 99,90 ₺

Ay Çekirdeği Çeşitleri (Antep Fıstığı Kavrulmuş/Siyah): 89,90 ₺

Antep Fıstığı Kavrulmuş (kg): 314,90 ₺

Sarıyer Portakallı Gazoz (1 Litre): 25,00 ₺

Türk Kahvesi (100 g): 56,50 ₺

Eti Burçak Kakolu Bisküvi (3x88 g): 48,90 ₺

Pötibör Bisküvi (700 g): 48,90 ₺

Elit Dev Havlu (3'lü): 39,90 ₺

Elit Peçete (100'lü): 23,90 ₺

Tarım Kredi Altın Gurme Çay 3 Kg – 599,00 TL
Anadolu Sızma Zeytinyağı 2 L – 495,00 TL
Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 700 G – 245,00 TL
Labne 400 G – 75,00 TL
Tarım Kredi Süt %3,1 Yağlı 1 L – 33,90 TL
Süzme Peynir 850 G – 149,00 TL
Yarım Yağlı Yoğurt 2500 G – 87,90 TL
Donuk Dana Kıyma 400 G – 192,00 TL
Tavuk Baget Çeşitleri Kg – 109,90 TL
Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk 350 G – 175,00 TL
Dana Kokteyl Sosis 200 G – 75,90 TL
Dana Macar Salam Dilimli 50 G – 22,90 TL
Dana Dilimli Donuk Kavurma 250 G – 269,00 TL
Osmancık Pirinç 2,5 Kg – 194,90 TL
Nohut 1 Kg – 84,90 TL
Makarna Çeşitleri 500 G – 18,90 TL
Superfresh Ayçiçek Yağlı Ton Balığı – 129,90 TL
Tukaş Ketçap 600 G / Mayonez 335 G – 89,90 TL
İçim Krema %18 Yağlı – 39,90 TL
Sütlü Fındık Kreması 500 G – 99,00 TL
Marmarabirlik Siyah Zeytin 1 Kg – 139,90 TL
Yağlı Salamura Siyah Zeytin 1 Kg – 155,00 TL
Dut Pekmezi 800 G – 183,90 TL
Tahin 600 G – 104,90 TL
Aysan Jalapeno Turşusu 670 G – 79,90 TL
Aysan Çubuk Salatalık Turşusu 670 G – 99,90 TL
Aysan Biber Turşusu 670 G – 99,90 TL
Şişe Ayran 1500 Ml – 44,90 TL
Dondurulmuş Parmak Patates 1000 G – 52,90 TL
Dr. Oetker Ristorante Pizza Mozzarella 325 G – 150,00 TL
Konet Pişmiş Donuk Dana Döner 250 G – 139,00 TL
Anket Pişmiş Donuk Dana Döner 250 G – 139,00 TL

KOOP MARKET AKTÜEL ÜRÜNLERİ

