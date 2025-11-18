Yaz saati 9 yılda 27 milyar liralık tasarruf getirdi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasıyla Ekim 2016 ila Mart 2025 arasında bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya tekabül eden 13 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını söyledi. Yaz saati kullanımı ile gün ışığından daha uzun süre faydalanılarak enerji verimliliğine kayda değer katkı sağlandığını dile getiren Bayraktar, "Tüm yıl boyunca yaz saati uygulaması ile her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski saat uygulamasına göre 64 saat azaldığı ortaya konuldu. Sabit saat uygulamasıyla, mesai ve okul çıkışlarındaki karanlık zaman diliminin azaltıldığı düşünüldüğünde vatandaşlarımızın aydınlıktan daha çok fayda sağlayacağı ve havanın kararma saatlerinde önceki yıllara göre daha büyük tasarruf oranı elde edileceği görüldü" dedi.