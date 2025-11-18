PODCAST CANLI YAYIN

Yaz saati 9 yılda 27 milyar liralık tasarruf getirdi

2016 yılından itibaren hayata geçirilen sabit saat uygulamasıyla birlikte karanlıkta kalma süresi 64 saat azaltılarak 27 milyar lira tasarruf edildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yaz saati 9 yılda 27 milyar liralık tasarruf getirdi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasıyla Ekim 2016 ila Mart 2025 arasında bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya tekabül eden 13 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını söyledi. Yaz saati kullanımı ile gün ışığından daha uzun süre faydalanılarak enerji verimliliğine kayda değer katkı sağlandığını dile getiren Bayraktar, "Tüm yıl boyunca yaz saati uygulaması ile her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski saat uygulamasına göre 64 saat azaldığı ortaya konuldu. Sabit saat uygulamasıyla, mesai ve okul çıkışlarındaki karanlık zaman diliminin azaltıldığı düşünüldüğünde vatandaşlarımızın aydınlıktan daha çok fayda sağlayacağı ve havanın kararma saatlerinde önceki yıllara göre daha büyük tasarruf oranı elde edileceği görüldü" dedi.

Enerji Bakanı Bayraktar, sabit saat uygulamasının sonuçlarını açıkladı, TakvimEnerji Bakanı Bayraktar, sabit saat uygulamasının sonuçlarını açıkladı, Takvim

YILLARA GÖRE TASARRUF MİKTARLARI

Yıl Tasarruf (milyar kWh)
2016–2017 1.308 milyar kWh
2017–2018 1.365 milyar kWh
2018–2019 1.345 milyar kWh
2019–2020 1.380 milyar kWh
2020–2021 1.439 milyar kWh
2021–2022 1.513 milyar kWh
2022–2023 1.406 milyar kWh
2023–2024 1.496 milyar kWh

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
D&R - KİTAP
Başkan Erdoğan'dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak
İmamoğlu'nun "SİSTEM'i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat'ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
Yeni evlerinde ilk misafirleri Başkan Erdoğan! Ailenin kızına sürpriz telefon: "Benim Aybükem bir başkadır"
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü enkaz altında
Bakan Güler açıkladı: Kara kutunun çözümü en az 2 ay sürecek
İSKİ'den yüzde 94,5'e varan zam! İstanbullunun her ay su faturası kabaracak: İşte yeni tarifeler...
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası! Baba Servet Böcek'ten acı haber
Merdan Yanardağ'dan "Gün" gibi yalan! Casusluğu savunayım dedi iyice battı: MI6'dan hem talimat hem para aldı
İdefix
PKK 'Zap't edildi! "Süreç" vurgulu ikinci "çekilme" duyurusu geldi
Usta sanatçı Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlandı: "Türk Sanat Müziği öksüz kaldı"
Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
İmamoğlu'ndan "SİSTEM'atik vurgun: Paraları jetlerle İngiltere'ye kaçırdılar
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye şafak baskını: 71 şüpheli yakalandı!
Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi? İşte Asrın İnşası'nda güncel tablo
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor