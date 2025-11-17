PODCAST CANLI YAYIN

Sarı metal haftaya dalgalı başladı. Gram altın bugün 5.528 TL, çeyrek altın 9.332 TL, Cumhuriyet altını ise 37.213 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. Peki birim birim altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Dolar ve Euro ne kadar? İşte 17 Kasım 2025 altın piyasasında son durum...

Sarı metalde son durum: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram düştü mü yükseldi mi?

Altın haftanın ilk günü dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın bugün 5.528 TL, çeyrek altın 9.332 TL, Cumhuriyet altını ise 37.213 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. İşte 17 Kasım 2025 altın piyasasında son durum...

HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5 bin 528 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,9 azalışla 5 bin 549 liradan tamamladı. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 528 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 410 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 500 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 59 dolarda seyrediyor.

ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

ABD Merkez Bankası üyelerinden gelen açıklamalar, aralık ayına ilişkin faiz indirim beklentilerinin zayıflamasına neden oluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 5.530,19 5.530,96
22 Ayar Bilezik 5.215,41 5.268,35
Altın (ONS) 4.065,66 4.066,22
Altın ($/kg) 129.974,00 129.992,00
Altın (Euro/kg) 150.950,00 150.971,00
Cumhuriyet Altını 37.213,00 37.546,00
Yarım Altın 18.664,00 18.833,00
Çeyrek Altın 9.332,00 9.422,00
Reşat Altını 37.245,47 37.578,95
Kulplu Reşat Altını 37.247,69 37.581,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.207,87 5.451,88
18 Ayar Altın TL/Gr 4.037,04 4.037,60
14 Ayar Altın TL/Gr 3.146,07 4.243,92
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 92.203,82 93.665,68
Kapalıçarşı Beşli Altın 186.712,74 190.330,50
Gremse Altın 92.203,82 94.300,11
Ata Altın 38.034,08 38.988,92
Tam Altın 36.881,53 37.604,69
Külçe Altın ($) 135.650,00 135.700,00
Has Altın 5.502,54 5.503,30
Hamit Altın 37.245,47 37.578,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DÖVİZ KURU

