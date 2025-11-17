Sarı metalde son durum: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram düştü mü yükseldi mi?

Altın haftanın ilk günü dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın bugün 5.528 TL, çeyrek altın 9.332 TL, Cumhuriyet altını ise 37.213 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. İşte 17 Kasım 2025 altın piyasasında son durum...
HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5 bin 528 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,9 azalışla 5 bin 549 liradan tamamladı. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 528 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 9 bin 410 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 500 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 59 dolarda seyrediyor.