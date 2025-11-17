Kadraj Galeri Kadraj İkon 550 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi: TEB, Ziraat, İNG 17 Kasım mevduat oranları

550 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi: TEB, Ziraat, İNG 17 Kasım mevduat oranları

Yatırımcılar için 'güvenli liman' olma özelliğini koruyan Türk Lirası vadeli mevduat hesapları 17 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sunduğu getiri oranları merak ediliyor. Elinde 550.000 TL gibi nakit birikimi olan vatandaşlar paralarını 32 gün boyunca bankada değerlendirdiklerinde neredeyse ikinci bir maaş kadar gelir elde etme şansına sahip oluyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 'Hoş geldin' faizinde en cömert banka hangisi? Kamu bankası Ziraat Bankası ile özel sektör devleri ING ve TEB arasındaki makas ne kadar açıldı?

Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:18
Mevduat faizlerinde rüzgarın yönü değişmeye devam ederken, birikimini Türk Lirası'nda değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu teklifler arasındaki makas açıldı. Orta ölçekli bir yatırım tutarı olan 550.000 TL için yapılan sorgulamalar, bankalar arasındaki rekabetin sadece "oran" üzerinden değil, "hesaplama yöntemleri" üzerinden de yürüdüğünü gösteriyor.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla Ziraat Bankası, TEB ve ING Bank ekranlarından alınan güncel veriler, yatırımcılar için kritik bir tabloyu ortaya koydu. Tabela faizi yüksek görünen bankanın net getirisi, "faiz işletilmeyen tutar" gibi ince detaylarla değişebiliyor.

ZİRAAT BANKASI VE STANDART FAİZ: %37

Kamu bankalarının güvenli liman duruşu devam ederken, faiz oranlarında özel bankaların bir adım gerisinden gelme stratejisi 17 Kasım'da da sürüyor. 550.000 TL'lik birikim için standart faiz oranı %37 bandında şekilleniyor.

Ziraat Bankası Yatırılan Tutar: 550.000 TL

Faiz Oranı: %37

Vade: 32 Gün

Vade Sonu Toplam Tutar: 564.718,91 TL

NET AYLIK KAZANÇ: 14.718,91 TL

ING BANK: %46 Faizin Sırrı "75.000 TL" Kuralında!

Gelelim günün en çok dikkat çeken ve en yüksek faiz oranını sunan bankasına. ING, "Turuncu Hesap" kapsamında %46 gibi oldukça iddialı bir Hoş Geldin faizi sunuyor. Ancak burada yatırımcıların mutlaka bilmesi gereken kritik bir detay var: "Faiz İşletilmeyecek Tutar."