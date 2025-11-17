550 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi: TEB, Ziraat, İNG 17 Kasım mevduat oranları
Yatırımcılar için 'güvenli liman' olma özelliğini koruyan Türk Lirası vadeli mevduat hesapları 17 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sunduğu getiri oranları merak ediliyor. Elinde 550.000 TL gibi nakit birikimi olan vatandaşlar paralarını 32 gün boyunca bankada değerlendirdiklerinde neredeyse ikinci bir maaş kadar gelir elde etme şansına sahip oluyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 'Hoş geldin' faizinde en cömert banka hangisi? Kamu bankası Ziraat Bankası ile özel sektör devleri ING ve TEB arasındaki makas ne kadar açıldı?
Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:18