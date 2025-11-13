Kamu borcunda faiz indirimi geldi! İşte yeni oranlar...

Buna göre kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan gecikme zammı oranı yeniden belirlendi.

Kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi oranı da bugünden itibaren yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği ile tespit edildi.

Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirildi (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre bu düzenlemelerle gecikme zammı ve tecil faiz oranları düşürüldü.