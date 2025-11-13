PODCAST CANLI YAYIN

Kamu borcunda faiz indirimi geldi! İşte yeni oranlar...

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, kamu alacaklarının geç ödenmesinde uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 4,5’ten 3,7’ye, taksitlendirmelerdeki yıllık tecil faizi ise yüzde 48’den 39’a indirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemeyle hem borçluların yükünün hafifletildiğini hem de yeniden yapılandırma ihtiyacının ortadan kalktığını açıkladı. Yeni oranlar ne zaman geçerli olacak?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kamu borcunda faiz indirimi geldi! İşte yeni oranlar...

Kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan faizde oranında gidildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan gecikme zammı oranı yeniden belirlendi.

Kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi oranı da bugünden itibaren yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği ile tespit edildi.

Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirildi (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirildi (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre bu düzenlemelerle gecikme zammı ve tecil faiz oranları düşürüldü.

Bu kapsamda Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere aylık yüzde 3,7'ye indirildi.

Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirildi (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirildi (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Kamu alacaklarının ödemesinin gecikmesinden dolayı tatbik edilen gecikme zammı oranı, karardan önce aylık yüzde 4,5 olarak uygulanıyordu.

KAMU BORCU TAKSİTLENDİRMESİNDE FAİZ ORANI DÜŞTÜ
Tebliğle de kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi oranı, yıllık yüzde 48'den yüzde 39'a düşürüldü.

Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirildi (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirildi (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Yıllık tecil faizi, bugünden itibaren yapılacak müracaatlar üzerine taksitlendirilen alacaklara yıllık yüzde 39 uygulanacak.

Bu düzenlemeden önce tecil edilerek ödenmesi gereken kamu alacaklarının taksit tutarlarına eski oranda, bugünden itibaren olanlara da yıllık yüzde 39 tecil faizi uygulanacak.

Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirildi (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirildi (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

YENİDEN YAPILANDIRMAYA GEREK KALMAYACAK
Öte yandan, düşürülen faiz oranları nedeniyle yeniden yapılandırma benzeri düzenlemelere gerek kalmayacağı, mükelleflere taksitlendirme yolunun açık olduğu bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Takasbank
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de | Başkan Erdoğan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü
ABD'de 43 günlük kapanma sona erdi! Trump imzayı attı: Sorumlusu Demokratlar
İstanbul’da yağmur hızlanıyor! Meteoroloji’den kar uyarısı: Hava aniden buz kesecek! Çok sayıda il listede! -4 derece...
Türk Telekom
Emekliye refah payıyla eşit zam formülü!
Türkiye-Çin iş birliği derinleşiyor! Çin’den 1 milyon turist hedefi: Dijital ve yeşil ekonomi projeleri masada!
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Hem umut oldu hem kahraman! Bursalı şehit Ramazan Yağız kök hücre bağışıyla hayat kurtarmış!
Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze'ye giden Gamze Özçelik bir günlüğüne de olsa çocuklara umut taşıdı
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev
Kuruluş Orhan’da destansı sahne! Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Oval Ofis'te gülümseten anlar: Trump ve Şara'nın sohbeti sosyal medyayı salladı | 'Co' diye seslendi
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
Son dakika: Muazzez Abacı'nın vefatında acı detay! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı | Sanat camiası böyle veda etti: Demet Akalın, Ebru Gündeş...
Annesine "şehit olacağım" demiş | Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı