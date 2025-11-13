Altın sıçradı! Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları 13 Kasım

Altın fiyatları güne yükselişle başladı! 13 Kasım 2025 Perşembe sabahı gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Serbest piyasada gram altın 5 bin 722 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 705 TL seviyesine ulaştı. Ons altın ise 4.210 dolar civarında seyrediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, hangi tür altın yükseldi? İşte 13 Kasım 2025 güncel altın alış-satış fiyatları tablosu…
13 KASIM ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Altın (TL/Gr)
|5.722,46
|5.723,23
|22 Ayar Bilezik
|5.370,20
|5.422,70
|Altın (ONS)
|4.210,04
|4.210,61
|Altın ($/kg)
|134.783,00
|134.801,00
|Altın (Euro/kg)
|156.592,00
|156.613,00
|Cumhuriyet Altını
|38.338,00
|38.673,00
|Yarım Altın
|19.228,00
|19.399,00
|Çeyrek Altın
|9.614,00
|9.705,00
|Reşat Altını
|38.370,47
|38.705,95
|Kulplu Reşat Altını
|38.372,69
|38.708,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.365,67
|5.616,62
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.177,40
|4.177,95
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.242,98
|4.356,39
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|92.995,50
|94.481,79
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|188.315,90
|191.988,85
|Gremse Altın
|92.995,50
|95.121,75
|Ata Altın
|38.360,65
|39.328,63
|Tam Altın
|37.198,20
|37.932,34
|Külçe Altın ($)
|136.750,00
|136.850,00
|Has Altın
|5.694,29
|5.695,06
|Hamit Altın
|38.370,47
|38.705,95
