Altın sıçradı! Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları 13 Kasım

Altın fiyatları yeniden yükselişte! 13 Kasım 2025 Perşembe sabahına hareketli başlayan altın piyasasında gram altın, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların gündeminde. Gram altın 5 bin 722 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 705 TL’ye kadar çıktı. Ons altın ise 4.210 dolar bandında dengede. Peki bugün altın ne kadar, gram altın yükseldi mi düştü mü? İşte 13 Kasım 2025 güncel altın alış ve satış fiyatları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın fiyatları güne yükselişle başladı! 13 Kasım 2025 Perşembe sabahı gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Serbest piyasada gram altın 5 bin 722 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 705 TL seviyesine ulaştı. Ons altın ise 4.210 dolar civarında seyrediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, hangi tür altın yükseldi? İşte 13 Kasım 2025 güncel altın alış-satış fiyatları tablosu…

13 KASIM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Altın (TL/Gr) 5.722,46 5.723,23
22 Ayar Bilezik 5.370,20 5.422,70
Altın (ONS) 4.210,04 4.210,61
Altın ($/kg) 134.783,00 134.801,00
Altın (Euro/kg) 156.592,00 156.613,00
Cumhuriyet Altını 38.338,00 38.673,00
Yarım Altın 19.228,00 19.399,00
Çeyrek Altın 9.614,00 9.705,00
Reşat Altını 38.370,47 38.705,95
Kulplu Reşat Altını 38.372,69 38.708,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.365,67 5.616,62
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.177,40 4.177,95
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.242,98 4.356,39
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 92.995,50 94.481,79
Kapalıçarşı Beşli Altın 188.315,90 191.988,85
Gremse Altın 92.995,50 95.121,75
Ata Altın 38.360,65 39.328,63
Tam Altın 37.198,20 37.932,34
Külçe Altın ($) 136.750,00 136.850,00
Has Altın 5.694,29 5.695,06
Hamit Altın 38.370,47 38.705,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DÖVİZ KURU

