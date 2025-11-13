Memur zammıyla %20.05'lik artış: Emekli Sandığı, evde bakım, engelli maaşı... Enflasyon farkı dahil yeni hesap çıktı
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 31-33 olarak güncellemesi ocak ayında yapılacak maaş artışlarının çerçevesini de değiştirdi. Bu aralık memur ve emekli maaşlarından sosyal destek ödemelerine kadar geniş bir alanda yüzde 18.7 ile yüzde 20.5 arasında zam hesaplamalarını gündeme taşıdı. Yüzde 32'lik yıl sonu tahmini ise yüzde 19.61 oranını işaret ediyor. Peki memur zammı hangi ödemeleri etkileyecek? Maaşlar ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplamalar.
