Memur zammıyla %20.05'lik artış: Emekli Sandığı, evde bakım, engelli maaşı... Enflasyon farkı dahil yeni hesap çıktı

En Düşük Memur Maaşı 61 Bin Liranın Üzerine Çıkıyor

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, şu anda 50 bin 503 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 20.5'lik hesaplamayla birlikte taban aylık artışının da devreye girmesi sonucu 61 bin 407 liraya yükselecek.