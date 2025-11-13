Kadraj Galeri Kadraj İkon Memur zammıyla %20.05'lik artış: Emekli Sandığı, evde bakım, engelli maaşı... Enflasyon farkı dahil yeni hesap çıktı

Memur zammıyla %20.05'lik artış: Emekli Sandığı, evde bakım, engelli maaşı... Enflasyon farkı dahil yeni hesap çıktı

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 31-33 olarak güncellemesi ocak ayında yapılacak maaş artışlarının çerçevesini de değiştirdi. Bu aralık memur ve emekli maaşlarından sosyal destek ödemelerine kadar geniş bir alanda yüzde 18.7 ile yüzde 20.5 arasında zam hesaplamalarını gündeme taşıdı. Yüzde 32'lik yıl sonu tahmini ise yüzde 19.61 oranını işaret ediyor. Peki memur zammı hangi ödemeleri etkileyecek? Maaşlar ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplamalar.


Ocak ayında memurlara uygulanacak artış oranı, yalnızca maaş kalemlerine değil ek ödemelerden tazminatlara kadar tüm yan haklara yansıyacak. Aynı oran sosyal yardım programlarında da belirleyici olacak. Böylece milyonlarca kişiyi etkileyen geniş bir gelir yelpazesinde artış yaşanacak.

En Düşük Memur Maaşı 61 Bin Liranın Üzerine Çıkıyor

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, şu anda 50 bin 503 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 20.5'lik hesaplamayla birlikte taban aylık artışının da devreye girmesi sonucu 61 bin 407 liraya yükselecek.

Aile Yardımlarında Dikkat Çeken Artış

Memurlara çalışmayan eş için verilen 2 bin 660 liralık destek 3 bin 181 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 699,85 liraya, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 349,92 liraya yükseltilecek.

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu bulunan bir memurun aldığı aile yardımı 3 bin 830 liradan 4 bin 581 liraya ulaşacak.

Emekli Memurlar ve Doktorlar İçin Yeni Rakamlar

Memur zammı Emekli Sandığı kapsamındaki tüm memur emeklilerine de yansıyacak. Ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 22 bin 672 liradan 28 bin 118 liraya yükselecek.