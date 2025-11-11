Yılda 51 bölgeye doğal gaz: Bu yıl 15 bin 600 km hat inşa edildi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na küçük tüple gelen CHP Milletvekili Cevdet Akay'ın "Halkın mutfağında tüp boş" sözlerine, "Çünkü doğal gaz kullanıyorlar" karşılığını vermişti. Bayraktar, şimdi de AK Parti hükümeti döneminde yapılan yatırımları anlatarak, muhalefete doğal gaz dersi verdi. Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de Türkiye'deki bütün illere gaz götürülmesi yönünde bir hedef ortaya koyduğunu anımsatarak, bu hedefi gerçekleştirdiklerinibelirtti.

Bayraktar, "2002'de sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde olan doğal gazı, inşa ettiğimiz 243 bin kilometrelik iletim ve dağıtım şebekemizle 81 il, 950 yerleşim yeri ve 229 OSB'ye ulaştırdık. 2002'de 1.3 milyon olan gaz abone sayısı, 22 milyona yükseldi" dedi. Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu yıl 15 bin 600 kilometre dağıtım ve iletim hattı inşa ettik. Son 1 yılda 51 yerleşim yerine gaz arzı sağladık ve Türkiye genelinde konut abone sayısı yaklaşık 1 milyon arttı."

AA



YERLEŞİM YERİ 973'E ÇIKACAK

Şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğal gaz kullanma imkânı sağladıklarını kaydeden Bayraktar, "Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını yıl sonunda 973'e çıkaracağız" dedi. Yerli gazın ekonomiye kazandırılması için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Türkiye'de 4 milyon hane, yerli gazımızı kullanıyor. 2028'de bunu 4 katına çıkararak 16 milyon hanenin kullanmasını sağlayacağız" diye konuştu.