Vergi ve harçlarda 2026 ayarı: Bakan Şimşek’ten düşük artış sinyali!

TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre, yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2026 yılı için vergi ve harçlarda daha düşük artış sinyali verdi.

Bakan Şimşek, "Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde" dedi.



Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını azaltma yetkisi bulunuyor. İndirim yetkisi kullanılmazsa, yurt dışı çıkış harcı bedeli bin 255, telefon kayıt ücreti 57 bin 241 liraya çıkacak. Artış yüzde 25.49 olursa B sınıfı ehliyet harcı 7 bin 126 liraya, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı 14 bin 148 liraya yükselecek.