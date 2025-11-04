PODCAST CANLI YAYIN

Vergi ve harçlarda 2026 ayarı: Bakan Şimşek’ten düşük artış sinyali!

TÜİK’in enflasyon rakamlarına göre, yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2026 yılı için vergi ve harçlarda daha düşük artış sinyali verdi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Vergi ve harçlarda 2026 ayarı: Bakan Şimşek’ten düşük artış sinyali!

TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre, yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2026 yılı için vergi ve harçlarda daha düşük artış sinyali verdi.

Bakan Şimşek, "Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını azaltma yetkisi bulunuyor. İndirim yetkisi kullanılmazsa, yurt dışı çıkış harcı bedeli bin 255, telefon kayıt ücreti 57 bin 241 liraya çıkacak. Artış yüzde 25.49 olursa B sınıfı ehliyet harcı 7 bin 126 liraya, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı 14 bin 148 liraya yükselecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
D&R
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
AK Parti iktidarı 23 yaşında! Milli iradeye selam olsun 3 Kasım kutlu olsun
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...