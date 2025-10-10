Komşulara dev ihracat

İhracatı yılın 9 ayına 200.6 milyar dolara yükselen Türkiye, aynı dönemde komşu ülkeler olan Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a, 20 milyar 292 milyon 909 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 19 milyar 606 milyon 929 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 3.5 artış gösterdi. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke ise yaklaşık 7.4 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 3.4 milyar dolarla Bulgaristan, 2.7 milyar dolarla Yunanistan ve 1.8 milyar dolarla Gürcistan izledi.