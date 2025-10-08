Kadraj Galeri Kadraj İkon 160 bin TL çeksem ne öderim? İhtiyaç kredisi taksit tablosu: İşte 12 ay vadeyle geri ödemesi

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, '160 bin TL kredi çeksem aylık taksit ne kadar olur?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Faiz oranları, vade süresi ve bankaların güncel kampanyaları aylık taksit tutarlarını belirliyor. Peki 160 bin TL kredi çeken biri bankaya her ay ne kadar ödeme yapar? İşte Garanti BBVA, Halkbank, Akbank, TEB, İş Bankası ve Ziraat Bankası için güncel taksit tabloları...

Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:18
İhtiyaç kredisi güncel ödeme tablosu belli oldu. Bankadan bankaya değişen faiz oranları, vade seçenekleri ve kampanyalar aylık taksitleri doğrudan etkiliyor.

GARANTİ BBVA

  1. Faiz Oranı
  2. %4,24
  3. Aylık Taksit
  4. 18.577,07 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 223.844,84 TL
HALKBANK

  1. Aylık taksit
  2. 18.914,15 TL
  3. Faiz Oranı
  4. % 4,49
  5. Toplam Geri Ödeme
  6. 226.969,80 TL
AKBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %4,44
  3. Aylık Taksit
  4. 18.846,50 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 227.078,00 TL
TEB

  1. Faiz Oranı
  2. %2,99
  3. Aylık Taksit
  4. 16.936,76 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 204.161,12 TL