Altında 'kırılganlık' sinyali: 1 gramı olan kazanacak mı kaybedecek mi? Dev bankalardan rekor tahmin geldi! %40'ın üzerinde...
ABD ekonomisinde artan belirsizlikler, Fed'in faiz indirimleri ve küresel risklerin tırmanması yatırımcıları yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Değerli metal tarihinde ilk kez 4.000 dolar seviyesini aşarak rekor kırarken iç piyasada da gram altın 5.410 liraya kadar yükseldi. Böylece altın, yüzyılın başından bu yana hisse senetlerini geride bırakarak en yüksek getiriyi sunan yatırım aracı konumuna geldi. Peki altında yeni rekorlar gelecek mi? İşte merak edilen detaylar!
Giriş Tarihi: 08.10.2025 11:19