Altında 'kırılganlık' sinyali: 1 gramı olan kazanacak mı kaybedecek mi? Dev bankalardan rekor tahmin geldi! %40'ın üzerinde...

Haftaya pozitif bir seyirle başlayan ons altın, sabah saatlerinde 4.037,10 dolara kadar çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece yıl başından bu yana 1.400 doların üzerinde değer kazanmış oldu. Saat 10.00 itibarıyla ons altın 4.034 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor.