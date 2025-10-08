Kadraj Galeri Kadraj İkon Altında "kırılganlık" sinyali: 1 gramı olan kazanacak mı kaybedecek mi? Dev bankalardan rekor tahmin geldi! %40'ın üzerinde...

ABD ekonomisinde artan belirsizlikler, Fed'in faiz indirimleri ve küresel risklerin tırmanması yatırımcıları yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Değerli metal tarihinde ilk kez 4.000 dolar seviyesini aşarak rekor kırarken iç piyasada da gram altın 5.410 liraya kadar yükseldi. Böylece altın, yüzyılın başından bu yana hisse senetlerini geride bırakarak en yüksek getiriyi sunan yatırım aracı konumuna geldi. Peki altında yeni rekorlar gelecek mi? İşte merak edilen detaylar!

Giriş Tarihi: 08.10.2025 11:19
2025 yılına 2.620 dolar seviyesinden başlayan ons altın, yıl boyunca jeopolitik gelişmeler, ABD'nin uyguladığı yeni tarifeler ve artan siyasi belirsizlikler nedeniyle istikrarlı bir yükseliş izledi. ABD'de hükümetin kapanmasıyla birlikte bu yükseliş ivme kazandı.

Haftaya pozitif bir seyirle başlayan ons altın, sabah saatlerinde 4.037,10 dolara kadar çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece yıl başından bu yana 1.400 doların üzerinde değer kazanmış oldu. Saat 10.00 itibarıyla ons altın 4.034 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor.

Gram Altın 5.410 Liraya Ulaştı

Küresel piyasalardaki rekor yükseliş, iç piyasaya da aynı şekilde yansıdı. Gram altın sabah saatlerinde 5.393 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gün içinde rekorunu tazeleyen gram altın, 5.410 liradan işlem görerek tarihi zirvesine ulaştı.

Belirsizlikler Altına Talebi Artırdı

Altın fiyatlarındaki bu olağanüstü yükseliş, küresel ölçekte artan belirsizliklerle doğrudan bağlantılı. ABD'nin mali istikrarına yönelik endişeler, ticaret savaşları, Fed'in bağımsızlığına dair tartışmalar ve jeopolitik gerilimler, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirdi.

2025 yılı boyunca altın fiyatı yüzde 50'den fazla değer kazandı. Dünyanın önde gelen merkez bankalarının altın alımlarını hız kesmeden sürdürmesi, piyasadaki yukarı yönlü hareketi destekleyen bir diğer etken oldu.