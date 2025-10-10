Depolar dolu doğalgaza zam yok: Kademeli sistemle abonelerin yüzde 84’ü etkilenmeyecek

Enerji Bakanlığı doğalgaz faturalarında da elektriktekine benzer şekilde kademeli sisteme geçecek. Yeni modelde her ilin aylık ortalama tüketimleri esas alınacak. Örneğin Ankara'da 180 metreküp, Erzurum'da 200 metreküpün üzerinde bir ortalama bulunuyor. Bir abone bu ortalamanın yüzde 50'sinden fazla tüketime ulaşırsa destek kapsamı dışında kalacak.
% 84'LÜK KESİM ETKİLENMEYECEK
Edinilen bilgilere göre abonelerin yaklaşık yüzde 16'sı, bulundukları şehrin ortalama tüketiminin yüzde 50'sinin üzerinde doğalgaz kullanıyor. Yani kademeli sisteme geçildiğinde abonelerin yüzde 84'ü zamlı bu modelden etkilenmeyecek.
TÜKETİMDE İKİNCİYİZ
Doğalgazda Avrupa'da en pahalı ülkeler İsveç'in ardından Hollanda, İsviçre, Portekiz, İtalya, Fransa, Avusturya, İrlanda, Almanya, Slovenya ve Çekya olarak sıralanıyor. Öte yandan Türkiye, İtalya'dan sonra Avrupa'da en fazla doğalgaz tüketen ikinci ülke konumunda yer alıyor. Türkiye tek başına Avrupa'nın toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 16'sını gerçekleştiriyor.