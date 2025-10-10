PODCAST CANLI YAYIN

Depolar dolu doğalgaza zam yok: Kademeli sistemle abonelerin yüzde 84’ü etkilenmeyecek

Silivri ve Tuz Gölü’nde 4 milyar metreküp doğalgaz depolandı, LNG miktarı 264 milyon metreküpü geçti. Türkiye, Avrupa’da doğalgazı en ucuz kullanan üçüncü ülke. Yeni kademeli sistemle abonelerin yüzde 84’ü zamdan etkilenmeyecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Depolar dolu doğalgaza zam yok: Kademeli sistemle abonelerin yüzde 84’ü etkilenmeyecek

Enerji Bakanlığı doğalgaz faturalarında da elektriktekine benzer şekilde kademeli sisteme geçecek. Yeni modelde her ilin aylık ortalama tüketimleri esas alınacak. Örneğin Ankara'da 180 metreküp, Erzurum'da 200 metreküpün üzerinde bir ortalama bulunuyor. Bir abone bu ortalamanın yüzde 50'sinden fazla tüketime ulaşırsa destek kapsamı dışında kalacak.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

% 84'LÜK KESİM ETKİLENMEYECEK

Edinilen bilgilere göre abonelerin yaklaşık yüzde 16'sı, bulundukları şehrin ortalama tüketiminin yüzde 50'sinin üzerinde doğalgaz kullanıyor. Yani kademeli sisteme geçildiğinde abonelerin yüzde 84'ü zamlı bu modelden etkilenmeyecek.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


TÜKETİMDE İKİNCİYİZ

Doğalgazda Avrupa'da en pahalı ülkeler İsveç'in ardından Hollanda, İsviçre, Portekiz, İtalya, Fransa, Avusturya, İrlanda, Almanya, Slovenya ve Çekya olarak sıralanıyor. Öte yandan Türkiye, İtalya'dan sonra Avrupa'da en fazla doğalgaz tüketen ikinci ülke konumunda yer alıyor. Türkiye tek başına Avrupa'nın toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 16'sını gerçekleştiriyor.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

EN UCUZ ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğalgaz satış fiyatı kilovatsaat başına 10.06 eurocent olurken İsveç'in başkenti Stockholm 34.92 eurocent ile doğalgazı en pahalı kullanan başkent oldu. Türkiye ise Ukrayna ve Macaristan'ın ardından 28 ülke arasında 2.95 eurocent ile doğalgazı en ucuz kullanan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Başkan Erdoğan: Akkuyu’da ilk elektrik yakında verilecekBaşkan Erdoğan: Akkuyu’da ilk elektrik yakında verilecek
Başkan Erdoğan: Akkuyu’da ilk elektrik yakında verilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktardan A Haberde açıkladı: Doğalgaz ve elektrikte vatandaşa 700 milyar lira destekEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktardan A Haberde açıkladı: Doğalgaz ve elektrikte vatandaşa 700 milyar lira destek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan A Haber'de açıkladı: Doğalgaz ve elektrikte vatandaşa 700 milyar lira destek
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
Takas Bank
Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
"Umudun Anahtarı Erdoğan!" mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Borsa İstanbul
Okan Buruk'un gündemi sarsacak başarısını TAKVİM ortaya çıkardı! 3.5 yılda ulaştığı puan ortalamasıyla futbol tarihine adını yazdırdı...
Altında çılgın yükseliş durmadı! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Çeyrek bitti satış durdu
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Domenico Tedesco'nun "ilk 1 ay raporunu" TAKVİM ele geçirdi! Hem olumlu hem olumsuz notlar mevcut!
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır" sorusu geceye damga vurdu!
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek | İlk aşamanın 4 hedefi var
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!