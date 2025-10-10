Depolar dolu doğalgaza zam yok: Kademeli sistemle abonelerin yüzde 84’ü etkilenmeyecek

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

EN UCUZ ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğalgaz satış fiyatı kilovatsaat başına 10.06 eurocent olurken İsveç'in başkenti Stockholm 34.92 eurocent ile doğalgazı en pahalı kullanan başkent oldu. Türkiye ise Ukrayna ve Macaristan'ın ardından 28 ülke arasında 2.95 eurocent ile doğalgazı en ucuz kullanan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.