Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan A Haber'de açıkladı: Doğalgaz ve elektrikte vatandaşa 700 milyar lira destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber’de çok önemli açıklamalar yaptı: Bu yıl doğalgaz ve elektrikte ilk 6 ay 387 milyar lira destek verdik. Yıl sonuna doğru bu rakamlar 700 milyar liraları bulacak.

Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, 2025 yılının keşifler yılı olacağını müjdelerken, İsrail'in Filistin'deki katliamları şiddetle kınadı ve BM'ye kalıcı barış için çağrıda bulundu. İşte Bayraktar'ın açıklamaları:

(SURİYE'YE DOĞALGAZ VERİLMESİ İLE İLGİLİ)
Azerbaycan'da üretilen gaz Türkiye geliyor. Biz bu gazı Suriye'ye gönderiyoruz. Günde 3.4 milyon metreküp akış var. Bizim altyapımız günde 6 milyon metreküp kapasiteli. Bu gazla birlikte 1200 megavatlık bir santral çalışmaya başlayacak, bu da 5 milyon hanenin elektriğini karşılayacak.

(ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA UYGULANAN SÜBVANSİYONLAR İLE İLGİLİ)
2023-2024'te toplam destek 900 milyar lirayı aşmıştı. Bu yıl doğalgaz ve elektrikte ilk 6 ay 387 milyar lira destek verdik. Yıl sonuna doğru bu rakamlar 700 milyar liraları bulacak. Bunlar büyük destek rakamları. Vatandaşlarımızın enerji faturalarını düşük tutmak için gayret gösteriyoruz. Sosyal adalet gereği buradan istifade eden gurubun en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar, sabit geliri olanlar olması önemli. Çok tüketen vatandaşların, destek programından çıkarılmasını Şubat 2025'te uygulamaya aldık. Şimdi de desteğe ihtiyacı olmayanları sistemden çıkaracağız.

(KARADENİZ'DE YERLİ GAZ ÜRETİMİ)
Yüzer üretim platformu Osman Gazi'yi seneye bu vakitler devreye alarak ilave 10 milyon metreküp doğalgaz daha üreteceğiz. 2026 ağustosunda 20 milyon metreküp üretimle 8 milyon hanenin doğalgazını karşılamış olacağız. Hedefimiz 2028 ortası gibi bunu 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 16 milyon hanenin doğalgazını karşılamış olacağız.

(DİYARBAKIR'DAKİ PETROL REZERVİ)
Kayaların içinde olduğunu saydığımız petrolü hem sondaj hem de çatlatma yöntemiyle arıyoruz. Bu teknolojiyi bu sahalarda kullanacağız. Bölgede 6 milyar varillik bir rezerv olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü rakamlarla 420 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz.

VAHŞETTE SON NOKTA İŞGAL
Bayraktar, "7 Ekim 2023'te başlayan vahşet ve zulmün geldiği son nokta işgal planı oldu. Netanyahu hükümeti katliamı çok daha ileri götüren bir karar aldı. BM'nin bağlayıcı kararlar alması gerekiyor. İsrail Gazze'de sivilleri katlediyor. Netanyahu hükümetini şiddetle kınıyorum. Alınan kararın geri döndürülmesi için elimizden gelen çalışmayı yapacağız" dedi.

