Sigara fiyatlarına yeni zam! En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu? 28 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları listesi

Tütün ürünleri kullanıcılarını yakından ilgilendiren fiyat artışları, Temmuz ayının son günlerinde yeniden gündemde. Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV ) oranlarında yapılan artış, sigara fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son olarak bir sigara grubuna daha zam yapıldığı açıklandı. Yeni fiyatlar 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli oldu.

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📈 ÖTV zammı sigara fiyatlarını yukarı çekti

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak tütün mamullerine uygulanan ÖTV tutarlarında %15,71 oranında artış gerçekleşti. Bu vergi artışı sonrası, sigara üreticileri zam kararlarını kademeli olarak yürürlüğe koymaya başladı.

📢 Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı tarafından yapılan son açıklamada, zam dalgasına yeni bir grubun daha eklendiği belirtildi. Böylece zam yapılmayan grup kalmazken, tüm gruplarda fiyatlar yukarı yönlü güncellendi.