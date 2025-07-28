600 BİN İŞÇİ İÇİN KİLİT AÇILIYOR! Yeni talepler belirlendi: Yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam... | Emekliyi de etkileyecek

SOSYAL YARDIMLAR İÇİN TALEPLER

2025'in Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Yalçın,"Bu vesileyle mevcut durumda göstergeye bağlı olarak 2 bin 660 olan sembolik eş yardımını kayda değer bir rakama taşınarak 11 bin 700 liraya çıkarılmasını, 0-6 yaş için ödenen 585 liralık çocuk yardımının, 3 ve üzeri çocuğu olanlara her çocuk için aylık 8 bin 775 lira olarak ödenmesini, ücretli doğum izninin 16 haftadan 60 haftaya çıkarılmasını, sözleşmeli personele yer değişikliği hakkının verilmesini, memurlarımıza Ramazan ve Kurban bayramlarında 23 bin 400 ikramiye verilmesini, gelir vergisi oranının yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz." diye konuştu.