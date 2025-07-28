600 BİN İŞÇİ İÇİN KİLİT AÇILIYOR! Yeni talepler belirlendi: Yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam... | Emekliyi de etkileyecek
Kamu işçi zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri 600 bin kadar işçiyi yakından ilgilendiriyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplu sözleşme için yeni taleplerini açıkladı. Yalçın yaptığı açıklamada, "2026'ın 1. altı ayında taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki zam oranı ne kadar olacak? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde.
Giriş Tarihi: 28.07.2025 12:13