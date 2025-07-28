Kadraj Galeri Kadraj İkon 600 BİN İŞÇİ İÇİN KİLİT AÇILIYOR! Yeni talepler belirlendi: Yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam... | Emekliyi de etkileyecek

600 BİN İŞÇİ İÇİN KİLİT AÇILIYOR! Yeni talepler belirlendi: Yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam... | Emekliyi de etkileyecek

Kamu işçi zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri 600 bin kadar işçiyi yakından ilgilendiriyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplu sözleşme için yeni taleplerini açıkladı. Yalçın yaptığı açıklamada, "2026'ın 1. altı ayında taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki zam oranı ne kadar olacak? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 28.07.2025 12:13
600 BİN İŞÇİ İÇİN TEKLİF TAMAMLANIYOR! Yeni talep açıklandı: Yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam... | Emekliyi de etkileyecek

Memur-Sen, 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede kamu personeli aylıklarına istenen artış oranlarını içeren taleplerini açıkladı. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Zam oranı ne olacak?

600 BİN İŞÇİ İÇİN TEKLİF TAMAMLANIYOR! Yeni talep açıklandı: Yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam... | Emekliyi de etkileyecek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde dile getirecekleri talepleri kamuoyuyla paylaştı.

600 BİN İŞÇİ İÇİN TEKLİF TAMAMLANIYOR! Yeni talep açıklandı: Yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam... | Emekliyi de etkileyecek

SOSYAL YARDIMLAR İÇİN TALEPLER

2025'in Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Yalçın,"Bu vesileyle mevcut durumda göstergeye bağlı olarak 2 bin 660 olan sembolik eş yardımını kayda değer bir rakama taşınarak 11 bin 700 liraya çıkarılmasını, 0-6 yaş için ödenen 585 liralık çocuk yardımının, 3 ve üzeri çocuğu olanlara her çocuk için aylık 8 bin 775 lira olarak ödenmesini, ücretli doğum izninin 16 haftadan 60 haftaya çıkarılmasını, sözleşmeli personele yer değişikliği hakkının verilmesini, memurlarımıza Ramazan ve Kurban bayramlarında 23 bin 400 ikramiye verilmesini, gelir vergisi oranının yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

600 BİN İŞÇİ İÇİN TEKLİF TAMAMLANIYOR! Yeni talep açıklandı: Yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam... | Emekliyi de etkileyecek

"2026 İÇİN KÜMÜLATİF YÜZDE 88 ORANINDA ZAM TEKLİF ETTİK"

Ali Yalçın, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam tekliflerini, il temsilcileriyle ve başkanlar kurulu ile şekillendirdiklerini belirterek, tekliflerini şu şekilde açıkladı:

"2026'ın 1. altı ayında, taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini istiyoruz. 2'nci altı ayda ise yüzde 20 zam teklif ediyoruz. 2027'nin 1. altı ayında, taban aylığına 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, 2'nci altı ayında da yüzde 15 zam teklif ediyoruz.

600 BİN İŞÇİ İÇİN TEKLİF TAMAMLANIYOR! Yeni talep açıklandı: Yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam... | Emekliyi de etkileyecek

Enflasyon farkının, geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı verilmesini istiyoruz. 2026 için kümülatif yüzde 88, 2027 için kümülatif yüzde 46 oranında zam teklif ettik. Sendika üyesi bekar bir kamu görevlisinin net maaşı 47 bin 500 liradan, 2026 Ocak ayında 74 bin 930 liraya çıkacaktır. Toplu sözleşmemizin süreci ve sonuçları itibariyle kamu görevlilerimize, emeklilerimize, milletimize, ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum."