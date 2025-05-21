Seri üretilecek ilk uçan otomobil AirCar 2026’nın ilk çeyreğinde satışa sunulacak!

Slovakya merkezli Klein Vision şirketi, dünyanın seri üretilecek ilk uçan otomobili olan AirCar'ın 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağını duyurdu. İki kişilik ve spor otomobil görünümüne sahip araç, hem karada hem havada seyahat edebiliyor.

Dört tekerleği ve iki katlanabilir kanadı bulunan AirCar, pistte hızlandıktan sonra havalanabiliyor. Kalkış öncesi yaklaşık iki dakika içinde kanatlarını açabilen araç, varış noktasında kanatlarını tekrar gövdesine katlayarak kara moduna geçiyor. Klein Vision, AirCar'ın üç farklı motor seçeneğiyle sunulacağını belirtti.

Müşteriler 280, 320 ve 340 beygir gücünde motorlar tercih edilebilecek. Aracın başlangıç fiyatı 800 bin dolar olacak ancak donanıma göre fiyat 1 milyon dolara kadar çıkabilecek.