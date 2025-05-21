Enerjide tam bağımsız dönüşüm! Bakan Bayraktar kaya petrolü keşfinin detaylarını anlattı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da yapılan kaya petrolü keşfinin detaylarını anlattı. Gabar'ı ziyareti sırasında soruları yanıtlayan Bayraktar, Gabar'ın Türkiye'nin en kârlı enerji yatırımlarından biri olduğunu, şimdi ise Diyarbakır'da yapılan kaya petrolü ve kaya gazı keşifleriyle yeni bir üretim safhasına geçileceğini müjdeledi.

6.1 MILYAR VARİL

Bayraktar, Diyarbakır'da 4 saha için ABD ile ankonvansiyel üretimde ortaklık yaptıklarını ifade ederek, "Petrolümüzü taştan çıkaracağız inşallah. Bölgede toplam kaya petrolü rezerv tahmini 6.1 milyar varil. Türkiye'ye 15 yıl yetecek bir rezerv potansiyelinden bahsediyoruz" dedi. Suriye için enerjinin önemli olduğunu kaydeden Bayraktar, "Halep'e 500 megavatlık ilave elektrik ihracatıyla alakalı çalışmayı yürütüyoruz. Bu yaz Kilis'ten Halep'e gaz ihracatı başlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

NÜKLEER SANTRALLERE BÜYÜK İLGİ

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu'da çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, "İkinci ve üçüncü santralle ilgili Rusya, Güney Kore ve Çin'in ilgisi var. Ama bunların yanı sıra görüştüğümüz ülkeler ve şirketler de var. Bunlardan bir tanesi Kanadalı Candu firması" dedi.