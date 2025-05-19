Altın haftaya fırtına gibi başladı! Gram fiyatı 4 bin liranın üzerinde: Çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 oranında azalışla 3 bin 998 liradan tamamlamıştı. Ancak yeni haftaya pozitif başlayan fiyatlamalar altına olan talebin canlılığını koruduğunu gösteriyor.