Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın haftaya fırtına gibi başladı! Gram fiyatı 4 bin liranın üzerinde: Çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Altın haftaya fırtına gibi başladı! Gram fiyatı 4 bin liranın üzerinde: Çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Yeni haftaya hızlı bir yükselişle giriş yapan altının gram fiyatı, 4 bin lira psikolojik eşiğini aşarak 4 bin 25 liradan işlem görüyor. Küresel gelişmelerin ve ekonomik göstergelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışı yeniden artarken ons altındaki toparlanma da dikkat çekiyor. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:01
Altın haftaya fırtına gibi başladı! Gram fiyatı 4 bin liranın üzerinde: Çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 oranında azalışla 3 bin 998 liradan tamamlamıştı. Ancak yeni haftaya pozitif başlayan fiyatlamalar altına olan talebin canlılığını koruduğunu gösteriyor.

Altın haftaya fırtına gibi başladı! Gram fiyatı 4 bin liranın üzerinde: Çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Sabah Saatlerinde Yüzde 0,7 Artış

Pazartesi sabahı saat 10.00 itibarıyla altının gram fiyatı yüzde 0,7'lik bir artışla 4 bin 25 lira seviyesine yükseldi.

Altın haftaya fırtına gibi başladı! Gram fiyatı 4 bin liranın üzerinde: Çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, cumhuriyet altını ise 26 bin 950 liradan satışa sunuluyor.

Altın haftaya fırtına gibi başladı! Gram fiyatı 4 bin liranın üzerinde: Çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Ons Fiyatında Yukarı Yönlü Seyir

Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 değer kazanarak 3 bin 227 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın haftaya fırtına gibi başladı! Gram fiyatı 4 bin liranın üzerinde: Çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Analistler, geçen haftaki zayıf seyrin ardından ons fiyatında yaşanan bu toparlanmanın, güvenli liman talebinin yeniden güçlendiğine işaret ettiğini belirtiyor.