Altın haftaya fırtına gibi başladı! Gram fiyatı 4 bin liranın üzerinde: Çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Yeni haftaya hızlı bir yükselişle giriş yapan altının gram fiyatı, 4 bin lira psikolojik eşiğini aşarak 4 bin 25 liradan işlem görüyor. Küresel gelişmelerin ve ekonomik göstergelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışı yeniden artarken ons altındaki toparlanma da dikkat çekiyor. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:01