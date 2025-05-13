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Borsa İstanbul’da temettü günü! 6 hisseden karar geldi! İşte temettü dağıtacak şirketler...

13 Mayıs 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem gören 6 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden temettü kararlarını duyurdu.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 23:49 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 23:49
Borsa İstanbul’da temettü günü! 6 hisseden karar geldi! İşte temettü dağıtacak şirketler...

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Yatırımcıların uzun süredir beklediği bu açıklamalar, şirketlerin kâr payı dağıtımı yapıp yapmayacaklarını ve hisse başına ne kadar ödeme yapılacağını netleştirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmama yönünde karar alırken, bazıları belirli oranlarda brüt ve net ödeme yapacaklarını açıkladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔹 Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)

Temettü Durumu: Dağıtım Yok
Karar Tipi: Genel Kurul
Temettü Tarihi: Belirtilmedi

Akfen GYO, 2025 yılı için temettü dağıtmama kararı aldı. Şirketin genel kurulu, herhangi bir brüt ya da net temettü ödemesi yapılmayacağını açıkladı. Bu karar, yatırımcılarda kısa vadeli nakit getiri beklentisini ortadan kaldırdı.

🔹 Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO)

Temettü Durumu: Dağıtım Yok
Karar Tipi: Genel Kurul
Temettü Tarihi: Belirtilmedi

Mobilya sektörünün önemli isimlerinden Doğanlar Mobilya da 2025 yılı için temettü ödememe kararı aldı. Genel kurulun onayıyla birlikte, hisse başına temettü tutarı belirlenmeden yatırımcılara bu yıl kâr payı verilmeyecek.

🔹 Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)

Karar Tipi: Genel Kurul
Brüt Temettü: 0,0525290 TL
Net Temettü: 0,0446496 TL
Temettü Tarihi: 2 Haziran 2025

Kimya sektöründe faaliyet gösteren Mercan Kimya, küçük yatırımcıyı memnun edecek bir adım attı. Şirket, 2 Haziran 2025 tarihinde hisse başına brüt 0,0525 TL, net ise 0,0446 TL temettü ödeyecek. Bu karar, orta vadeli yatırım yapan paydaşlar için pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

🔹 Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA)

Temettü Durumu: Dağıtım Yok
Karar Tipi: Yönetim Kurulu
Temettü Tarihi: Belirtilmedi

Isıtma ve yapı malzemeleri alanında hizmet veren Sanica Isı, yönetim kurulu kararıyla temettü dağıtılmayacağını duyurdu. Bu durum, şirketin mevcut yatırım planları veya nakit akışı yönetimi kapsamında alınmış olabilir.

🔹 Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Karar Tipi: Temettü Tarihi Açıklandı
Brüt Temettü: 27,2727272 TL
Net Temettü: 23,1818181 TL
Temettü Tarihi: 20 Mayıs 2025

Otomotiv sektörünün devlerinden Doğuş Otomotiv, yatırımcılarına yüksek oranda temettü dağıtacağını duyurdu. 20 Mayıs 2025 tarihinde hisse başı brüt 27,27 TL, net ise 23,18 TL temettü ödemesi yapılacak. Bu rakam, şirketin güçlü mali yapısını ve yatırımcı dostu yaklaşımını ortaya koyuyor.

🔹 Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR)

Karar Tipi: Temettü Tarihi Açıklandı
Brüt Temettü: 0,7130124 TL
Net Temettü: 0,6060605 TL
Temettü Tarihi: 14 Mayıs 2025

Gıda ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Baydöner, 14 Mayıs 2025 itibarıyla temettü ödemesi gerçekleştirecek. Şirket, yatırımcısına hisse başına brüt 0,7130 TL, net ise 0,6060 TL ödeme yapacağını açıkladı. Bu temettü, sektöre kıyasla dikkat çeken bir adım olarak değerlendirildi.

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