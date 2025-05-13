Borsa İstanbul’da temettü günü! 6 hisseden karar geldi! İşte temettü dağıtacak şirketler...

Yatırımcıların uzun süredir beklediği bu açıklamalar, şirketlerin kâr payı dağıtımı yapıp yapmayacaklarını ve hisse başına ne kadar ödeme yapılacağını netleştirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmama yönünde karar alırken, bazıları belirli oranlarda brüt ve net ödeme yapacaklarını açıkladı.
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🔹 Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
Temettü Durumu: Dağıtım Yok
Karar Tipi: Genel Kurul
Temettü Tarihi: Belirtilmedi
Akfen GYO, 2025 yılı için temettü dağıtmama kararı aldı. Şirketin genel kurulu, herhangi bir brüt ya da net temettü ödemesi yapılmayacağını açıkladı. Bu karar, yatırımcılarda kısa vadeli nakit getiri beklentisini ortadan kaldırdı.
🔹 Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO)
Temettü Durumu: Dağıtım Yok
Karar Tipi: Genel Kurul
Temettü Tarihi: Belirtilmedi
Mobilya sektörünün önemli isimlerinden Doğanlar Mobilya da 2025 yılı için temettü ödememe kararı aldı. Genel kurulun onayıyla birlikte, hisse başına temettü tutarı belirlenmeden yatırımcılara bu yıl kâr payı verilmeyecek.
🔹 Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
Karar Tipi: Genel Kurul
Brüt Temettü: 0,0525290 TL
Net Temettü: 0,0446496 TL
Temettü Tarihi: 2 Haziran 2025
Kimya sektöründe faaliyet gösteren Mercan Kimya, küçük yatırımcıyı memnun edecek bir adım attı. Şirket, 2 Haziran 2025 tarihinde hisse başına brüt 0,0525 TL, net ise 0,0446 TL temettü ödeyecek. Bu karar, orta vadeli yatırım yapan paydaşlar için pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
🔹 Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA)
Temettü Durumu: Dağıtım Yok
Karar Tipi: Yönetim Kurulu
Temettü Tarihi: Belirtilmedi
Isıtma ve yapı malzemeleri alanında hizmet veren Sanica Isı, yönetim kurulu kararıyla temettü dağıtılmayacağını duyurdu. Bu durum, şirketin mevcut yatırım planları veya nakit akışı yönetimi kapsamında alınmış olabilir.