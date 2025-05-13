Borsa İstanbul’da temettü günü! 6 hisseden karar geldi! İşte temettü dağıtacak şirketler...

Yatırımcıların uzun süredir beklediği bu açıklamalar, şirketlerin kâr payı dağıtımı yapıp yapmayacaklarını ve hisse başına ne kadar ödeme yapılacağını netleştirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmama yönünde karar alırken, bazıları belirli oranlarda brüt ve net ödeme yapacaklarını açıkladı.

Fotoğraflar: AA

🔹 Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)

Temettü Durumu: Dağıtım Yok

Karar Tipi: Genel Kurul

Temettü Tarihi: Belirtilmedi

Akfen GYO, 2025 yılı için temettü dağıtmama kararı aldı. Şirketin genel kurulu, herhangi bir brüt ya da net temettü ödemesi yapılmayacağını açıkladı. Bu karar, yatırımcılarda kısa vadeli nakit getiri beklentisini ortadan kaldırdı.

🔹 Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO)

Temettü Durumu: Dağıtım Yok

Karar Tipi: Genel Kurul

Temettü Tarihi: Belirtilmedi

Mobilya sektörünün önemli isimlerinden Doğanlar Mobilya da 2025 yılı için temettü ödememe kararı aldı. Genel kurulun onayıyla birlikte, hisse başına temettü tutarı belirlenmeden yatırımcılara bu yıl kâr payı verilmeyecek.