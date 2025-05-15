Emlak Konut 2025’e güçlü başladı: İlk 3 ayda 3 milyar 253 milyon TL net kar!

Emlak Konut GYO , 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2025 yılına damgasını vuran ilk çeyrek performansını açıkladı. Genel Müdür Yasir Yılmaz'ın paylaştığı veriler, 3.253 milyar TL net kâr, 31.5 milyar TL'lik satış geliri ve 5 milyar TL'lik GYF başvurusuyla şirketin finansal gücünü, sektörel liderliğini ve küresel vizyonunu ortaya koydu.

Genel kurul toplantısında konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından açıklanan veriler, şirketin yüksek üretim kapasitesi, etkin finansal yönetimi ve sektörel liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Emlak Konut projeleri (Takvim.com.tr)

İLK ÇEYREK KÂRLILIĞI 3.253 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

"2025'in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon TL net kâr açıkladık. Bu, yatırımcılarımıza güçlü ve dengeli bir bilanço sunduğumuzu açıkça gösteriyor," diyen Yılmaz, şirketin aktif büyüklüğünün 218 milyar 72 milyon TL'ye, net aktif büyüklüğünün ise 167 milyar 100 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.

"Bu rakamlar, sürdürülebilir büyüme stratejimizin kararlılıkla devam ettiğini ve uzun vadeli potansiyelimizi daha da pekiştirdiğimizi ortaya koyuyor." dedi.