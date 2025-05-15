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Emlak Konut 2025’e güçlü başladı: İlk 3 ayda 3 milyar 253 milyon TL net kar!

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2024 Olağan Genel Kurulu’nda 2025’in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon TL net kâr elde ettiklerini açıkladı. Yılmaz, aynı dönemde şirketin aktif büyüklüğünün 218 milyar 72 milyon TL’ye, net aktif büyüklüğünün ise 167 milyar 100 milyon TL’ye ulaştığını belirtti. Bu güçlü finansal verilerin, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü ve uzun vadeli potansiyelini pekiştirdiğini vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 11:48
Emlak Konut 2025’e güçlü başladı: İlk 3 ayda 3 milyar 253 milyon TL net kar!

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Emlak Konut GYO, 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2025 yılına damgasını vuran ilk çeyrek performansını açıkladı. Genel Müdür Yasir Yılmaz'ın paylaştığı veriler, 3.253 milyar TL net kâr, 31.5 milyar TL'lik satış geliri ve 5 milyar TL'lik GYF başvurusuyla şirketin finansal gücünü, sektörel liderliğini ve küresel vizyonunu ortaya koydu.

Emlak Konut GYO, 2024 yılı Olağan Genel Kurulu (Takvim.com.tr)Emlak Konut GYO, 2024 yılı Olağan Genel Kurulu (Takvim.com.tr)

Emlak Konut GYO, 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, 2025 yılına ilişkin güçlü performansını kamuoyuyla paylaştı. Emlak Konut'un Ataşehir'deki genel müdürlük binasında düzenlenen genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Genel Müdür Yasir Yılmaz ve paydaşlar katıldı.

Genel kurul toplantısında konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından açıklanan veriler, şirketin yüksek üretim kapasitesi, etkin finansal yönetimi ve sektörel liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Emlak Konut projeleri (Takvim.com.tr)Emlak Konut projeleri (Takvim.com.tr)

İLK ÇEYREK KÂRLILIĞI 3.253 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

"2025'in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon TL net kâr açıkladık. Bu, yatırımcılarımıza güçlü ve dengeli bir bilanço sunduğumuzu açıkça gösteriyor," diyen Yılmaz, şirketin aktif büyüklüğünün 218 milyar 72 milyon TL'ye, net aktif büyüklüğünün ise 167 milyar 100 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.

"Bu rakamlar, sürdürülebilir büyüme stratejimizin kararlılıkla devam ettiğini ve uzun vadeli potansiyelimizi daha da pekiştirdiğimizi ortaya koyuyor." dedi.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz (Takvim.com.tr)Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz (Takvim.com.tr)

3.004 BAĞIMSIZ BÖLÜM, 31.5 MİLYAR TL DEĞERİNDE SATIŞ

"Yılın ilk çeyreğinde 360 bin metrekare büyüklüğünde, toplam 3 bin 4 bağımsız bölüm sattık. Bu satışlardan elde ettiğimiz 31,5 milyar TL'lik gelir, kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın ve projelerimize duyulan güvenin en somut göstergesidir," ifadelerini kullanan Yılmaz, elde edilen bu başarının, markaya duyulan güvenin bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Emlak Konut (Takvim.com.tr)Emlak Konut (Takvim.com.tr)

YENİ ARSALARLA GENİŞLEYEN GELİŞTİRME GÜCÜ

"Stratejik bölgelerde gerçekleştirdiğimiz 5 yeni arsa alımıyla, 2025'in ilk çeyreğinde şirket portföyümüze 255 bin 500 metrekarelik yeni bir alan kattık. Bu arsaların toplam ekspertiz değeri 9 milyar 171 milyon TL olarak belirlendi." diyen Yılmaz, bu yatırımlarla birlikte proje geliştirilebilir toplam arsa büyüklüğünün 4 milyon 63 bin metrekareye, ekspertiz değerinin ise 64 milyar 425 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

İHALE BAŞARILARIYLA ARTAN DEĞER

2025'in ilk çeyreğinde, 2 adedi gelir paylaşım modeli olmak üzere toplam 29 adet ihale sürecini başarıyla ve şeffaf bir şekilde sonuçlandırdıklarını belirten Yılmaz, "Sonuçlanan 2 adet gelir paylaşımı ihalesinde; 7,2 milyar TL toplam satış geliri öngörülmüş olup, bu gelirin 3,4 milyar TL'si Emlak Konut payı olarak belirlendi ve bu ihaleler ortalama 2,09 gibi yüksek bir çarpan değeriyle tamamlandı." diye konuştu.

Emlak Konut projeleri (Takvim.com.tr)Emlak Konut projeleri (Takvim.com.tr)

YENİ FON, YENİ FIRSATLAR: 5 MİLYAR TL'LİK GYF BAŞVURUSU

Yılmaz, şirketin 5 milyar TL hedef büyüklüğe sahip Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kurmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu belirterek, "Bu yeni fon, yatırımcılarımıza düşük riskli ve öngörülebilir getiri sunarken, projelerimize finansman çeşitliliği sağlayacak." dedi.

Yılmaz, konuşmasını tamamlarken, "Şirketimizin başarıyla yürüttüğü projeler, güçlü bilançosu ve yatırımcılara sunduğu güven ortamı, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun temel taşlarını oluşturuyor. 2025 yılına güçlü adımlarla başladık ve yıl sonu hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Paydaşlarımızla birlikte daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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