Küresel piyasaların gözü FED Başkanı Powell ve İstanbul’daki barış masasında

Büyüme ve enflasyona yönelik risklerin varlığını koruduğu ABD ekonomi sinde, ABD ve Çin'in karşılıklı olarak tarifeleri 90 gün ertelemesinin ardından büyümeye yönelik endişelerin sınırlı da olsa yatıştığı görüldü. Tarifeler nedeniyle güç kazanması beklenen enflasyon ise hala risk iştahının sınırlı kalmasında etkili oluyor.

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Analistler, bu hafta açıklanan nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonunun hem aylık bazda hem de yıllık bazda beklentilerin altında geldiğini fakat bir önceki aya göre enflasyonun güç kazanmaya sürdürdüğünü hatırlatarak, tarife restleşmelerinin ve mevcut tarifelerinin gelecek veri dönemlerinde enflasyonda yukarı yönlü etki yaratmasının beklendiğini söyledi.

Bugün açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.