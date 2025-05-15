Küresel piyasaların gözü FED Başkanı Powell ve İstanbul’daki barış masasında

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TCMB BAŞKAN YARDIMCISI AKÇAY: DEZENFLASYON SÜRECİ DOĞRU İLERLİYOR
Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybederek 9.701,55 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,5 artışla 11.238,00 puanda işlem gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, dün, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yıllık Toplantıları kapsamında yaptığı konuşmada, enflasyonun düşürülmesi konusunda bugünlerde dile getirilen "başarısızlık hikayesinin" gerçekçi olmadığını ve dezenflasyon sürecinin doğru ilerlediğini belirterek, "Para politikası ne kadar sıkı olursa, dezenflasyon hikayesi o kadar inandırıcı olacaktır ve büyümeye etkisi de o kadar az olacaktır." dedi.
Dolar/TL, dün yatay seyirle 38,7710'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 38,7770 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 İngiltere, 1.çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH)
09.00 İngiltere, mart ayı sanayi üretimi
09.00 İngiltere, mart ayı dış ticaret dengesi
11.00 Türkiye, nisan ayı bütçe dengesi
12.00 Avro Bölgesi, 1.çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH)
12.00 Avro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD, mayıs ayı New York Fed imalat sanayi endeksi
15.30 ABD, mayıs ayı Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi
15.30 ABD, nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
15.30 ABD, nisan ayı perakende satışlar
15.40 ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması
16.15 ABD, nisan ayı kapasite kullanım oranı
16.15 ABD, nisan ayı sanayi üretimi