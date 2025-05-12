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İŞKUR’dan çalışan annelere güvence! Doğumdan sonra özel ödenek duyuruldu

Kadınların doğum sonrası iş hayatından kopmamaları için İŞKUR tarafından verilen yarım çalışma ödeneğiyle bugüne kadar 45 bini aşkın anneye destek sağlandı. Toplamda 348,2 milyon liralık ödeme ile hem anneler hem de çocukları kazandı.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 20:28 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 08:27
İŞKUR’dan çalışan annelere güvence! Doğumdan sonra özel ödenek duyuruldu

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İŞKUR, doğum yapan ya da evlat edinen kadınlara sunduğu yarım çalışma ödeneği kapsamında 2016'dan bu yana 348 milyon liradan fazla ödeme gerçekleştirdi. Kadınların iş gücünde kalmasını hedefleyen destekten binlerce kişi faydalandı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Kadınların doğum sonrası iş hayatından kopmadan çocuklarını büyütebilmeleri amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen yarım çalışma ödeneği, çalışan annelerin aile ve iş yaşamını dengelemesine yardımcı oluyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulanan bu destekle birlikte şimdiye kadar 45 bin 641 kişi yararlandı. Toplamda 348,2 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildi.

👶 Yarım Çalışma Ödeneği Nedir?

Yarım çalışma ödeneği, doğum yapan veya 3 yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen çalışan kadın ve erkeklerin, haftalık çalışma sürelerinin yarısı kadar fiilen çalışmaları halinde devlet tarafından desteklenmesini kapsayan bir uygulamadır. Uygulama sayesinde çalışan ebeveynler, hem gelir kaybını kısmen telafi edebiliyor hem de çocuklarının bakımını üstlenebiliyor.

📌 Kimler Yararlanabilir?

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen çalışanlarda bazı şartlar aranıyor:

  • Doğum yapmış olmak veya 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinmiş olmak

  • Başvuru tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

  • Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmak

Bu koşulları sağlayanlar, analık izninin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da e-Devlet/İŞKUR e-Şube üzerinden başvurarak destekten faydalanabiliyor.

📆 Kaç Gün Ödenek Veriliyor?

Yarım çalışma ödeneğinin süresi, doğum sayısına göre değişiyor:

  • İlk doğumda: 60 gün

  • İkinci doğumda: 120 gün

  • Üçüncü ve sonraki doğumlarda: 180 gün

  • Çoğul doğumlarda: +30 gün ekleniyor

  • Engelli çocuk doğumunda: 360 gün

Ancak ödeme süresi, bu günlerin yarısı kadar hesaplanıyor. Örneğin, ilk doğum yapan bir anne 60 gün yarım zamanlı çalışabiliyorken, 30 gün için ödenek alabiliyor.

🛡️ Sosyal Güvenceler de Devam Ediyor

Yarım çalışma ödeneğinden faydalanan kişilerin, yarı zamanlı çalıştıkları günler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor. Üstelik bu prim ödemeleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden yapılıyor.

🧾 İşverenin Sorumluluğu Nedir?

İşverenin, işçinin yarım zamanlı çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. Ancak yarım zamanlı çalışmanın uygulanacağı gün ve saat aralıklarını işveren belirleyebiliyor. Böylece işçi ve işveren arasında iş gücü planlaması yapılabiliyor.

📈 Kadın İstihdamı İçin Önemli Bir Adım

İŞKUR'un sunduğu bu destek, yalnızca bireysel aileleri değil, aynı zamanda genel olarak kadınların iş gücüne katılım oranını artırmayı hedefliyor. Kurum, istihdamda kalıcılığı teşvik etmek ve doğum sonrası kadınların iş hayatından kopmasını engellemek amacıyla projelerini sürdürüyor.

📌 Başvuru Nasıl Yapılır?

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli unsur, izin bitiminden sonraki 30 gün içinde başvurunun yapılması. Başvurular İŞKUR şubelerinden ya da e-Devlet / İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.

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