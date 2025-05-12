İŞKUR’dan çalışan annelere güvence! Doğumdan sonra özel ödenek duyuruldu

İŞKUR , doğum yapan ya da evlat edinen kadınlara sunduğu yarım çalışma ödeneği kapsamında 2016'dan bu yana 348 milyon liradan fazla ödeme gerçekleştirdi. Kadınların iş gücünde kalmasını hedefleyen destekten binlerce kişi faydalandı.

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Kadınların doğum sonrası iş hayatından kopmadan çocuklarını büyütebilmeleri amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen yarım çalışma ödeneği, çalışan annelerin aile ve iş yaşamını dengelemesine yardımcı oluyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulanan bu destekle birlikte şimdiye kadar 45 bin 641 kişi yararlandı. Toplamda 348,2 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildi.

👶 Yarım Çalışma Ödeneği Nedir?

Yarım çalışma ödeneği, doğum yapan veya 3 yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen çalışan kadın ve erkeklerin, haftalık çalışma sürelerinin yarısı kadar fiilen çalışmaları halinde devlet tarafından desteklenmesini kapsayan bir uygulamadır. Uygulama sayesinde çalışan ebeveynler, hem gelir kaybını kısmen telafi edebiliyor hem de çocuklarının bakımını üstlenebiliyor.